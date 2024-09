Conmebol e AFA definem três opções de estádios para final da Libertadores-2024

Más Monumental, do River Plate, tem capacidade para 81 mil pessoas (Foto: Divulgação/River Plate-ARG)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 09/09/2024 - 13:35 • Buenos Aires (ARG) • Atualizada em 09/09/2024 - 15:00

A AFA (Associação de Futebol Argentino) e a Conmebol definiram os três estádios que concorrem para ser a sede da final da Libertadores de 2024, que acontecerá no dia 30 de novembro: o Más Monumental, do River Plate; o Estádio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, do Independiente; e o Estadio Ciudad de La Plata, conhecido como Único de La Plata.

Segundo a apuração do Lance!, atualmente, o estádio que tem a preferência da Conmebol para receber a final é o Más Monumental. No entanto, isso só irá acontecer se o River Plate se classificar, uma vez que a entidade teme que o estádio seja muito grande para receber a disputa apenas com times de fora da Argentina.

A informação foi passada ao governo argentino para que as autoridades possam iniciar o desenvolvimento de um plano de segurança para a grande final da competição.

- Se faz necessário, portanto, implementar um comando unificado com o objetivo de garantir as condições de segurança adequadas para a final da Copa Libertadores da América 2024, que acontecerá na cidade autônoma de Buenos Aires, na cidade de La Plata ou na cidade de Avellaneda, províncias de Buenos Aires em 30 de novembro de 2024 - diz o Boletim Oficial do governo, o equivalente ao Diário Oficial do Brasil.

O Ministério da Segurança afirma que, ainda que não tenha sido definido qual dos três lugares receberá a final, a magnitude do evento faz com que todo o esquema de estrutura e segurança seja planejado com antecedência. No boletim, ele também cria o Comando Unificado de Segurança para a final do torneio, que contará com membros de diversos órgãos argentinos além do ministério, como a Polícia Federal, forças de segurança da região, autoridades marítimas e aeroportuárias. Esse comando será encerrado imediatamente após o evento.

O documento ainda esclarece não só as cidades, mas especificamente quais são os estádios que estão no páreo.

- Os estádios propostos como possíveis sedes para a disputa da final da Libertadores da América 2024 são: do Clube Atlético River Plate, do Clube Atlético Independiente de Avellaneda e o Estádio Único da cidade de La Plata - aponta.

A competição está na fase de quartas de final, que terá início no dia 17 de setembro com a partida entre Colo-Colo e River Plate. Cinco equipes brasileiras seguem na competição: Fluminense, Atlético-MG, São Paulo, Botafogo e Flamengo.