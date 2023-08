O QUE VEM POR AÍ?

Apesar de ter vencido fora de casa, o Internacional não deve ter vida fácil em Porto Alegre. Dentro do Beira-Rio, somando todas as competições, o time tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, contra o River Plate, pelas oitavas de final da Libertadores. Para assegurar a vantagem, o Colorado deve ter o desfalque do zagueiro Vitão, que sofreu um problemas muscular na coxa direita na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Nico Hernández e Igor Gomes estão na briga pela titularidade.