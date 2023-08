Bolívar x Internacional: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Após eliminar o River Plate nas oitavas de final, o Internacional enfrenta um desafio ainda maior pela frente na Libertadores: o Bolívar e a altitude de La Paz. A partida ocorre às 19h desta quarta-feira (22), no estádio Hernando Siles, e os mercados da Lance! Betting estão em alta. A vitória do Bolívar está com odds de 1.84, enquanto o empate está em 3.45 e a vitória do Internacional em 4.60.