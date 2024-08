Flamengo, Fluminense e Botafogo alcançam marca inédita na Libertadores

Bruno Henrique comemora classificação do Flamengo sobre o Bolívar







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 07:20 • Rio de Janeiro

A classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores foi sofrida, mas registrou um feito inédito na competição: pela primeira vez na história, três times de uma mesma cidade estão entre os oito melhores do torneio continental.

Com a classificação diante do Bolívar, o clube rubro-negro se junta aos também cariocas Fluminense e Botafogo nas quartas de final. O tricolor foi o primeiro time do Rio a se garantir na próxima fase, ao superar o Grêmio na terça-feira. Na quarta, foi a vez do Botafogo carimbar sua vaga ao empatar com o Palmeiras, em São Paulo.

Em 2004, três times paulistas também chegaram a essa mesma fase do torneio, mas nenhum deles da mesma cidade. Na ocasião, São Paulo, Santos e São Caetano chegaram às quartas. Depois, o São Paulo foi o único a avançar à semifinal. O título daquela edição acabou ficando com o Once Caldas, da Colômbia.

Na Argentina, no passado foi relativamente comum ver três times da província de Buenos Aires entre os oito melhores, mas nunca os três da própria capital.

Quartas de final já têm todos os confrontos definidos. (Foto: Divulgação/Conmebol)