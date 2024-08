Quanto o Flamengo recebeu com a classificação às quartas de final da Libertadores?

Mesmo com a derrota, Flamengo segue vivo na busca pelo tetra da Libertadores







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 23:54 • Rio de Janeiro

A classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores manteve vivo o sonho do tetracampeonato continental, mas também engordou os cofres do clube. Além de garantir uma vaga entre os oito melhores, o clube carioca assegurou uma premiação de US$ 1,7 milhão de dólares (R$ 9,5 milhões, na cotação atual).

O valor é referente ao repasse garantido pela Conmebol, e se soma a outros US$ 5,24 milhões que o Flamengo havia assegurado pela participação na primeira fase, com bônus pelas vitórias, e a classificação na fase de oitavas de final, diante do Millonarios. Assim, até aqui o rubro-negro assegurou US$ 6,94 milhões (R$ 38,8 milhões) em prêmios.

Todo esse montante não considera renda com bilheterias e acordos comerciais com patrocinadores próprios do clube.

A classificação do Flamengo veio mesmo com derrota para o Bolívar na noite dessa quinta-feira, 22, na altitude de La Paz. O clube rubro-negro agora terá pela frente o Peñarol, do Uruguai. Os jogos serão disputados no mês que vem, após a data Fifa.

Flamengo encarou jogo durou diante do Bolívar, em La Paz. (Foto: Aizar Raldes/AFP)