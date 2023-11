A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (8), a seleção da Libertadores, que contou com apenas dois jogadores de times estrangeiros. Dos 11 atletas, cinco são do Fluminense, dois do Internacional, dois do Boca Juniors, um do Atlético-MG e um do Palmeiras. Os jogadores foram escolhidos pelo Grupo de Estudo Tático da Conmebol.