Na luta pelo bicampeonato do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Flamengo mirando a liderança, mas para isso terá que contar com a ajuda de um rival histórico, o São Paulo, e também do Grêmio. Com 59 pontos, o Verdão assume a ponta se vencer o Rubro-Negro, desde que o Bragantino não vença o Tricolor Paulista, e o Botafogo seja derrotado pelo Imortal.