No segundo tempo, a goleira Torrero, do Colo-Colo, saiu errado na bola e a Isa Haas conseguiu desviar a bola para o fundo do gol. Depois disso, Belén Aquino enfileirou as adversárias, tocou para Priscila no meio da área e, em dois tempos, a camisa 19 anotou o hat-trick. Por fim, nos acréscimos, Ysaura Viso fez de cabeça para as chilenas e deu números finais para o confronto.