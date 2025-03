No Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai, o Cerro Porteño venceu o Melgar por 4 a 2, pela pré Libertadores. Com 5 a 2 no agregado, o clube paraguaio avançou para a fase de grupos da competição.

Esta foi a terceira e última rodada da fase preliminar da competição, que agora aguarda o sorteio dos grupos. Na rodada anterior, o Cerro eliminou o Monagas com facilidade, aplicando 4 a 0 fora de casa e 3 a 1 no Olla Azulgrana.

Como foi o jogo

Tomas Martinez e Gaston Gimenez em Cerro Porteño x Melgar. (foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Após vencer no Peru por 1 a 0, o Cerro jogou em casa para confirmar sua classificação para a próxima fase da Libertadores. No entanto, a missão do Melgar de buscar o resultado começou a ser frustrada logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de Sergio Araujo, que fintou a marcação e balançou as redes.

O primeiro tempo estava truncado, mas o segundo gol quase saiu aos 29 minutos, de pênalti, não fosse o goleiro Cáceda defendendo a cobrança de Dominguez. Apesar da superioridade paraguaia, o Melgar foi para o intervalo com o empate após conversão de pênalti por Tomás Martinez.

No segundo tempo, o roteiro começou parecido, com gol do Cerro Porteño aos 10 minutos. Federico Carrizo ampliou em finalização de perna esquerda de fora da área, que contou com um desvio para tirar as chances de defesa de Cáceda. Os paraguaios enterraram as chances do Melgar aos 24 minutos, quando Chico da Costa marcou o terceiro, ampliando a vantagem para três gols.

Aos 33, Alexis Fariña marcou o quarto em novo chute de canhota com desvio na marcação. O Melgar ainda diminuiu o placar aos 43, com Percy Liza cabeceando no canto esquerdo de Gatito Fernandez, mas acabou desclassificado.

Sorteio da fase de grupos da Libertadores

O sorteio da Libertadores está marcado no dia 17 de março e os potes já estão definidos. O Cerro Porteño, bem como dos demais classificados da pré Libertadores, ficarão no pote 4, junto com Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba e San Antonio Bulo Bulo.