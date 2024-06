Narrador se manifesta após declaração polêmica sobre torcida do Palmeiras; confira

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 21:32 • São Paulo (SP)

O narrador Nivaldo Prieto viralizou com uma declaração sobre a torcida do Palmeiras no duelo contra o San Lorenzo, na última semana. Em transmissão do jogo da Libertadores, na Paramount+, o locutor havia citado que o público, em um determinado momento, havia se comportado como uma "plateia de teatro". A situação repercutiu nas redes sociais, e o profissional se manifestou no último domingo (2). Veja no vídeo acima:

Veja o comentário do narrador durante o jogo:

Declaração de narrador chamou atenção em Palmeiras x San Lorenzo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)