O Athletico terminou a primeira fase da competição como líder do grupo G, com 13 pontos. Em seis partidas até aqui, a equipe paranaense soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Bolívar também fez uma boa companha e se classificou em segundo lugar do grupo C, com 12 pontos, somando quatro triunfos e duas derrotas.