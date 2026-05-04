Fluminense inconstante liga alerta para 'decisão' na Libertadores

As escolhas de Luis Zubeldía não surtiram efeito no Beira-Rio, e o Fluminense perdeu para o Internacional novamente sem conseguir apresentar atuação convincente. O momento é de críticas, principalmente quanto à inconstância da equipe, que já vê uma decisão pela Libertadores na quarta-feira (6), fora de casa.

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No Sul, o técnico argentino levou a campo uma formação inédita em busca de solidez, mas fracassou. A linha de cinco defensores, sendo três zagueiros de ofício, sofreu mais que o esperado em um contexto com o time tendo mais posse de bola.

O Internacional levou mais perigo durante toda a partida e finalizou 16 vezes — nove no gol — ao todo. No primeiro gol, falha pelo lado direito após Jemmes sair à caça de Bernabei, chegar atrasado e deixar espaço para enfiada de Alerrando. O próprio lateral, improvisado na linha mais avançada, atacou o espaço e marcou.

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Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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Fluminense não encontra saída

Zubeldía abriu mão do sistema logo na volta do intervalo, com Savarino e Serna nos lugares de Jemmes e Canobbio. O time passou a criar mais, mas o jogo se condicionou de uma forma ainda pior com nova falha, esta de Guilherme Arana, no segundo gol do time adversário.

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Nos últimos compromissos, o Fluminense tem encontrado dificuldade quanto a um padrão. Vitória fora de casa sobre o Santos, depois empate com o Operário-PR na Copa do Brasil, gol nos minutos finais para ganhar da Chapecoense e, mais recente, as derrotas para Bolívar e Inter, ambas por 2 a 0. A oscilação tem sido marca registrada de um trabalho que perdeu força em um momento decisivo.

O próximo desafio do Tricolor será na quarta-feira (21h30), fora de casa, contra o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da Libertadores. O clube das Laranjeiras vê momento de urgência por uma vitória fora, já que soma apenas um ponto em três jogos pela competição continental e é o último colocado do Grupo C.

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