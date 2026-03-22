Vasco abriu o placar com Valdir Bigode, mas o Grêmio reagiu rapidamente no segundo tempo.

Grêmio venceu o Vasco por 4 a 2 em 26 de setembro de 1993, com destaque para a segunda etapa.

O dia 26 de setembro de 1993 reservou para os torcedores presentes em São Januário um dos confrontos mais movimentados da fase inicial do Campeonato Brasileiro daquele ano. Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o Grêmio viajou ao Rio de Janeiro para encarar o forte time do Vasco, treinado por Alcir Portela, que contava com jovens promessas que viriam a brilhar no futebol mundial, como o centroavante Jardel e o goleiro Carlos Germano. Em uma tarde de excelente futebol ofensivo, o Tricolor Gaúcho conquistou uma contundente vitória por 4 a 2, construída inteiramente na etapa final. O Lance! relembra Vasco 2 x 4 Grêmio no Brasileirão 1993.

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Vasco 2 x 4 Grêmio no Brasileirão 1993

O primeiro tempo do duelo foi marcado por forte equilíbrio físico e domínio inicial dos donos da casa. Empurrado pela sua torcida, o Vasco conseguiu abrir o marcador aos 31 minutos, quando o atacante Valdir Bigode aproveitou uma boa trama ofensiva para colocar a equipe carioca em vantagem no placar. Apesar de algumas investidas do Grêmio antes do intervalo, a zaga vascaína, liderada por Jorge Luiz e Tinho, conseguiu suportar a pressão e descer para os vestiários com a vitória parcial de 1 a 0.​

No retorno para a segunda etapa, a palestra tática de Felipão no vestiário tricolor surtiu efeito imediato, e o Grêmio se tornou uma máquina de fazer gols. Antes mesmo do primeiro minuto (40 minutos gerais), o zagueiro Paulão subiu ao ataque e igualou o marcador. O gol que desestabilizou o Vasco aconteceu apenas cinco minutos depois: o volante Caio acertou uma belíssima finalização de fora da área para anotar um golaço, virando a partida para 2 a 1 e impondo um duro golpe psicológico à equipe da casa.

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Sem dar chances de recuperação ao adversário, o Grêmio aproveitou o nervosismo carioca para transformar a virada em goleada. Aos 9 minutos da etapa final (54 minutos), o atacante Gilson marcou o terceiro, e logo na sequência, aos 13 minutos (58 minutos), o meia Fabinho balançou a rede para estabelecer um incrível 4 a 1 no placar. O Vasco ainda tentou uma reação através do experiente Geovani Silva, que diminuiu o prejuízo aos 20 minutos (65' no relógio), fechando a conta de um movimentado 4 a 2 em favor dos gaúchos no Rio de Janeiro.

A imposição tática do Grêmio de Felipão

A temporada de 1993 foi um laboratório fundamental para a montagem da estrutura vencedora do Grêmio nos anos seguintes. Sob a batuta de Luiz Felipe Scolari, a equipe gaúcha adotava um futebol combativo, marcado pela solidez defensiva da dupla formada por Paulão e Agnaldo Liz, alinhada à saída rápida pelos lados do campo com os volantes Pingo e Jamir. O segundo tempo arrasador em São Januário ilustrou perfeitamente essa dinâmica de transição em velocidade, expondo os espaços deixados pelas laterais vascaínas ocupadas por Pimentel e Cássio.gremio1983.wordpress+1

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O jovem Jardel reencontra o ex-clube

Curiosamente, a partida teve um componente histórico em sua escalação. Pelo lado do Vasco da Gama, atuava como titular o promissor centroavante Mário Jardel. Este foi o primeiro encontro oficial do jovem atacante contra a equipe na qual, apenas dois anos depois, ele faria história ao lado de Felipão, vencendo a Copa Libertadores da América em 1995 e tornando-se um dos maiores ídolos da história recente do clube gaúcho.​

Ficha técnica - Vasco 2 x 4 Grêmio no Brasileirão 1993

Para o registro histórico, abaixo estão as informações detalhadas sobre as escalações e o desenrolar deste jogaço pelo Brasileiro:

Partida: Vasco 2 x 4 Grêmio​ Data: 26 de setembro de 1993 (domingo)​ Competição: Campeonato Brasileiro 1993​ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)​ Gols: Valdir Bigode aos 31' do 1º tempo e Geovani Silva aos 20' do 2º tempo para o Vasco; Paulão a 1', Caio aos 5', Gilson aos 9' e Fabinho aos 13' do 2º tempo para o Grêmio.

Confira as escalações completas de cariocas e gaúchos: