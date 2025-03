Tríplice Coroa no Brasil: quem ganhou?

A "Tríplice Coroa" é um dos feitos mais raros e prestigiosos do futebol mundial. O conceito, amplamente difundido na Europa, consiste na conquista de três títulos principais em uma mesma temporada, geralmente incluindo a principal competição nacional, a copa nacional e o torneio continental mais importante. No Brasil, esse conceito precisou ser adaptado devido às particularidades do calendário e dos torneios disputados no país. O Lance! te mostra que ganhou a Tríplice Coroa no Brasil.

A versão brasileira da Tríplice Coroa pode englobar diferentes combinações de títulos, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Estadual, ou ainda Libertadores, Brasileirão e outra competição de grande relevância. Alguns clubes conseguiram até mesmo ultrapassar essa marca, conquistando a chamada "Quádrupla Coroa", quando venceram quatro títulos oficiais no mesmo período.

Times como Santos, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo estão entre os que alcançaram esse feito histórico. Suas conquistas não só consolidaram momentos inesquecíveis na história do futebol brasileiro, como também marcaram épocas de domínio dentro e fora do país. A seguir, confira as equipes que já conquistaram a Tríplice Coroa no Brasil.

Lista de clubes que conquistaram a Tríplice Coroa no Brasil

Tríplice ou Quádrupla Coroa

Santos (1962) – Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa Intercontinental

Clubes que conquistaram a Tríplice Coroa no Brasil

Por times:

Santos – 4 vezes

4 vezes Palmeiras – 4 vezes

4 vezes Flamengo – 3 vezes

3 vezes São Paulo – 3 vezes

3 vezes Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR, Grêmio e Paysandu – 1 vez

Por estado:

São Paulo – 11 vezes

11 vezes Rio de Janeiro – 3 vezes

3 vezes Minas Gerais – 2 vezes

2 vezes Pará, Paraná e Rio Grande do Sul – 1 vez

Por região: