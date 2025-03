A história da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está profundamente ligada à trajetória da Seleção Brasileira e do nosso futebol. Desde sua fundação, ainda como Federação Brasileira de Sports em 1914, a entidade passou por diversas transformações, refletindo as mudanças sociais, políticas e esportivas do país. O Lance! listou todos os presidentes da CBF na história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente denominada Confederação Brasileira de Desportos (CBD), a entidade abrangia diversos esportes e não apenas o futebol. Com o crescimento do esporte no país e a necessidade de maior especialização administrativa, a CBD foi desmembrada, dando origem à CBF em 1979, focada exclusivamente no futebol.

Ao longo de mais de um século, diversos líderes estiveram à frente da instituição, contribuindo com diferentes visões e estilos de gestão. Alguns marcaram época com conquistas memoráveis dentro de campo, enquanto outros tiveram suas passagens marcadas por polêmicas e escândalos que deixaram marcas profundas na credibilidade da instituição.

continua após a publicidade

Compreender quem foram esses líderes e seus legados é fundamental para entender o cenário atual do futebol brasileiro e projetar um futuro mais transparente e positivo para o esporte mais amado do país.

Todos os presidentes da CBF na história

Presidentes da CBD

Álvaro Zamith (1915 – 1916)

Arnaldo Guinle (1916 – 1920)

Ariovisto de Almeida Rêgo (1920 – 1921)

José Eduardo de Macedo Soares (1921 – 1922)

Oswaldo Gomes (1922 – 1924)

Ariovisto de Almeida Rêgo (1924)

José Eduardo de Macedo Soares (1924)

Oswaldo Gomes (1922 – 1924)

Ariovisto de Almeida Rêgo (1924)

José Eduardo de Macedo Soares (1921 – 1922)

Oswaldo Gomes (1922 – 1924)

Luiz Aranha (1936 – 1943)

Rivadávia Corrêa Meyer (1943 – 1955)

Sylvio Corrêa Pacheco (1955 – 1958)

João Havelange (1958 – 1975)

Heleno de Barros Nunes (1975 – 1979)

Presidentes da CBF

Heleno de Barros Nunes (1979 – 1980)

Foi o único presidente da transição entre CBD e CBF. Sua curta gestão foi marcada pelo fim da proibição oficial do futebol feminino, embora sem grandes avanços práticos no período.

continua após a publicidade

Giulite Coutinho (Presidente no período de 1980 –1986)

Durante seu mandato, vivenciou a grande decepção da derrota na Copa de 1982. Destacou-se, porém, pela regulamentação inicial do futebol feminino no Brasil.

Octávio Pinto Guimarães (1986 – 1989)

Com uma administração turbulenta, seu mandato ficou marcado pela polêmica Copa União de 1987 e a criação do Clube dos 13.

Ricardo Terra Teixeira (Presidente no período de 1989 – 2012)

Presidiu a CBF por mais de duas décadas, período com muitas conquistas, incluindo dois títulos mundiais (1994 e 2002). Contudo, sua gestão ficou manchada por graves acusações de corrupção e contratos controversos, prejudicando severamente a imagem da entidade.

José Maria Marin (2012 – 2015)

Sua gestão como presidente terminou de maneira dramática com sua prisão pelo FIFAGate. Sob seu comando, a seleção brasileira sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

Marco Polo Del Nero (Presidente no período de 2015 – 2017)

Foi afastado por denúncias relacionadas ao FIFAGate e posteriormente banido pela FIFA por corrupção. Ainda assim, durante seu mandato como presidente, a seleção brasileira conquistou o inédito ouro olímpico em 2016.

Coronel Nunes (2017 – 2019)

Presidente interino após o afastamento de Del Nero, Coronel Nunes teve atuação discreta, com poucas iniciativas relevantes e algumas gafes públicas, sem grandes conquistas esportivas.

Rogério Caboclo (Presidente no período de 2019 – 2021)

Iniciou com promessas de renovação e transparência, mas foi afastado por denúncias de assédio. Durante sua gestão como presidente, porém, o Brasil venceu a Copa América de 2019 e conquistou o ouro olímpico masculino em Tóquio 2021.

José Perdiz (2023 – 2024, interino)

Teve uma curta passagem como presidente interino, garantindo apenas a continuidade administrativa enquanto aguardava a eleição definitiva.

Ednaldo Rodrigues (Presidente no período de 2021 – atual)

Primeiro presidente nordestino e negro da entidade, Ednaldo trouxe uma nova perspectiva para a gestão da CBF. Apesar do longo histórico na Federação Bahiana de Futebol, sua chegada quebrou uma longa tradição regionalizada na administração do futebol brasileiro, gerando esperança de mais diversidade e transparência.

A trajetória desses líderes mostra os altos e baixos da CBF, refletindo diretamente no desempenho e desenvolvimento do futebol brasileiro. Conhecer essa história é fundamental para construir um futuro melhor para o esporte mais popular do país.