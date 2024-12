Uma das instituições de futebol mais antigas do Brasil, o Botafogo é apelidado como "Glorioso" desde quase a sua fundação. A equipe é uma das mais conhecidas no cenário sul-americano, e subiu prateleiras em sua relevância após vencer a Libertadores em 2024. Quer saber o motivo do apelido do Botafogo ser "Glorioso"? O Lance! te conta.

O Botafogo atingiu a glória eterna ao vencer a Libertadores em 2024; confira as origens do apelido "Glorioso" (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A origem do "Glorioso"

O Botafogo ganhou o apelido de "Glorioso" ainda no início de sua história. Depois de sua fundação, em 1904, o time carioca entrou em campo oficialmente pela primeira vez no ano de 1906, pelo Campeonato Carioca. O clube já havia feito alguns amistosos antes disso.

Em 1907, o Fogão conquistou o seu primeiro Campeonato Carioca, ao dividir o título, até 1990, com o Fluminense. O caso é curioso, já que o regulamento previa um jogo de desempate para a grande final daquele ano, mas o Tricolor das Laranjeiras não quis entrar em campo, fazendo o campeão daquela competição ficar indefinido até o início dos anos 90, quando o Botafogo foi proclamado campeão unânime pelo Tribunal da Federação do Rio de Janeiro.

O apelido reflete as conquistas do clube ao longo de sua história (Foto: Arquivo Lance!)

O nascimento do apelido do Botafogo

Em 1908 e em 1909, o Botafogo foi vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo o título em ambas as oportunidades para o Fluminense. No entanto, em 1910, assim como diz o hino, o Glorioso foi campeão novamente do estadual, criando assim a alcunha designada para o clube até hoje. A campanha do segundo título foi avassaladora, marcando 66 gols em apenas 10 jogos. Além disso, o clube também foi campeão do Troféu Interestadual, ao bater o AA Palmeiras, então campeão paulista.

Com isso, após vencer dois títulos quase de forma impecável, o Botafogo foi finalmente apelidado como "Glorioso", em referência às conquistas que venceu durante a sua, até então, curta história. Mesmo assim, a alcunha é carregada pelos torcedores para lembrar dos troféus do clube.