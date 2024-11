As músicas da torcida do Atlético-MG traduzem o amor e a força dos torcedores pelo Galo em todas as competições. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Publicada em 03/11/2024

A torcida do Atlético-MG, conhecida como Galoucura, é uma das mais fervorosas do Brasil. As músicas do Atlético-MG cantadas pela torcida do Galo nas arquibancadas expressam o amor e a lealdade dos torcedores pelo clube, reforçando o orgulho de ser atleticano e a rivalidade com seus principais adversários. A seguir, confira as cinco músicas mais icônicas que representam o espírito da torcida atleticana.

“Garoto Eu Sou da Galoucura”

"Garoto Eu Sou da Galoucura" é uma canção que exalta o orgulho e a rebeldia dos torcedores do Atlético-MG. A música descreve o estilo de vida dos integrantes da Galoucura, mostrando o compromisso inabalável com o Galo e a disposição para apoiar o time onde quer que vá. Esse cântico é entoado com intensidade nos jogos, reforçando a identidade única dos atleticanos.

Letra completa da música do Atlético-MG:

Garoto, eu sou da Galoucura

Eu levo a vida sem frescura

Eu tomo todas numa boa

E vou torcer para o Galo

Eu dou a volta, eu picho muro, eu fumo bagulho

Eu cheiro um branco (loló também)

Na minha vida ninguém manda não

Eu vou onde vai o Galo

Eu dou porrada pra c***

Eu boto a máfia pra correr

A máfia azul é que vai ver

O pau quebrar para valer

“Libertadores é Obsessão”

"Libertadores é Obsessão" é uma canção que reflete o desejo da torcida atleticana de conquistar a Copa Libertadores, uma das competições mais importantes da América do Sul. A letra exalta o compromisso dos torcedores com o Galo e faz uma provocação aos rivais, especialmente ao Cruzeiro. Entoada com muita paixão, essa música simboliza o sonho de ver o Atlético-MG triunfar no torneio continental.

Letra completa da música do Atlético-MG:

E dale alegria, alegria no coração

A Copa Libertadores é obsessão

Torcemos com nossa raça e dedicação

Maria você verá na televisão

O que vai fazer?

Se você sofreu 3 anos na série B

E sim senhor

Quem manda em Minas Gerais é o meu Galo!

“Ôba, Ôba, Ôba, Ôba, Ô…”

Esta música é um cântico de festa e celebração, enfatizando a atmosfera de união e apoio que a torcida do Galo leva ao Mineirão. A letra é um convite para que todos celebrem juntos, deixando de lado as brigas e se concentrando no apoio ao clube. "Ôba, Ôba, Ôba" é uma das músicas mais festivas da Galoucura e cria um ambiente contagiante nos estádios.

Letra completa da música do Atlético-MG:

Tente entender, tente de coração

E não há tempo pra briga, guerra ou discussão

A vida é curta amigo, põe a mão na consciência

Com a Galoucura vem, sem violência

Por que tanta briga? Tanta desunião

Se o Galo tem pra dar muita paz no coração

E é por isso que eu canto, sem medo de errar

Vem com a Galoucura que a festa vai começar

Ôba, hey

Lálálálálá

Vem pro Minerão Obá! Lálálálálá

Que você vai se amarrar, lálálálálá, ôba

Ôba, ôba, ôba, ôba, ôoooo

Ôoo, Galoucura é um terror

Ôoo, Mineirão é do Galo

Ôoo, ôô, ôba, ôba, ôba, ôba, ô

“Vamos, Meu Galo”

"Vamos, Meu Galo" é uma canção de incentivo e motivação, entoada para apoiar o Atlético-MG em todas as competições. Com versões diferentes para o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, essa música representa a determinação dos torcedores em ver o Galo vencer. A letra é uma expressão da lealdade e do apoio incondicional da torcida, que está sempre ao lado do time.

Letra completa da música do Atlético-MG:

[Versão Brasileirão]

Vamos, Vamos, meu Galo

Vamos, Vamos meu Galo

Com muita raça e amor

E esse jogo eu vou vencer

Eu nunca paro de cantar

E o brasileiro eu vou ganhar

[Versão Libertadores]

Vamos, Vamos, meu Galo

Vamos, Vamos meu Galo

Com muita raça e amor

E esse jogo eu vou vencer

Eu nunca paro de cantar

E a Libertadores eu vou ganhar

[Versão Copa do Brasil]

Vamos, Vamos, meu Galo

Vamos, Vamos meu Galo

Com muita raça e amor

E esse jogo eu vou vencer

Eu nunca paro de cantar

E esse jogo eu vou ganhar

“Tá Ligado”

"Tá Ligado" é um cântico de funk que reflete a energia e o ritmo da torcida do Atlético-MG. Com uma batida envolvente, a música é entoada para manter o clima animado e cheio de energia nas arquibancadas. Esse cântico destaca o orgulho de ser da Galoucura, a maior torcida organizada do Galo, e é uma celebração do amor e da paixão pelo clube.

Letra completa da música do Atlético-MG:

Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado

Carrego no meu peito o meu time apaixonado

Eu sou da Galoucura a maior do meu estado

E quem ficar parado vai tomar um tá ligado!

Quem ficar parado vai tomar um tá ligado!

Quem ficar parado vai tomar um tá ligado!

Quem ficar parado vai tomar um tá ligado!

Quem ficar parado vai tomar um tá ligado!

Ô, somos sinistros

Sai, sai da frente

Sai que é a Galoucura minha gente

Essas músicas representam a paixão e o orgulho da torcida do Atlético-MG, tornando as arquibancadas um palco de emoção e energia. Com letras que refletem a dedicação e o amor pelo clube, as canções da Galoucura mostram a força e o espírito de luta que caracterizam os atleticanos.