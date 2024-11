Times com nome Santos: quantos existem?

Veja quantos clubes carregam o nome Santos e como o legado do Alvinegro Praiano se espalha pelo Brasil. (Foto: Henrique Campinha/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 16:35 • São Paulo

Existem atualmente 39 times com o nome Santos, uma referência ao tradicional Santos Futebol Clube, conhecido mundialmente e um dos mais importantes times do futebol brasileiro. Fundado em 1912, o Santos FC ganhou notoriedade internacional, especialmente com a geração de Pelé, e conquistou inúmeros títulos, o que inspirou outros clubes a homenageá-lo adotando o mesmo nome.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neste texto, exploraremos o impacto do Santos no futebol brasileiro e como sua relevância no cenário nacional e internacional resultou na criação de diversos times que levam o nome do Alvinegro Praiano em diferentes estados do Brasil.

Times com nome Santos espalhados pelo Brasil

Os 39 clubes que adotam o nome Santos estão localizados em várias regiões do Brasil, e muitos desses clubes foram fundados com o intuito de replicar a trajetória vitoriosa e a identidade do Santos Futebol Clube. Esses times, em geral, representam suas cidades em competições regionais e estaduais, carregando consigo o nome de um dos clubes mais respeitados do mundo.

Entre os times com o nome Santos, em destaque, estão:

Santos de Teresina (PI)

Esse clube representa a paixão pelo Santos no estado do Piauí, atraindo torcedores locais e promovendo o futebol regional.

Santos de Macapá (AP)

O clube, localizado na região Norte, tem uma base de torcedores leais e leva o nome Santos com orgulho em competições estaduais e interestaduais.

Santos de João Pessoa (PB)

Fundado em homenagem ao Alvinegro Praiano, o Santos de João Pessoa promove o futebol na Paraíba e segue a inspiração do clube paulista em sua missão esportiva.

A influência global do Santos Futebol Clube

O Santos FC se destacou não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970. O time de Pelé é amplamente reconhecido como uma das maiores equipes de todos os tempos, vencendo torneios e amistosos em todos os continentes e conquistando títulos como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes.

A fama global do Santos contribuiu para que clubes em diferentes partes do Brasil optassem por carregar o mesmo nome. A influência do Santos FC é tão grande que, para muitos torcedores, apoiar o Santos representa fazer parte de uma herança histórica, repleta de títulos e momentos inesquecíveis.

O legado de Pelé e a expansão do nome Santos

Pelé, o maior ídolo do Santos, desempenhou um papel fundamental na popularização do clube. O sucesso do Santos durante a “Era Pelé” impulsionou o time para além das fronteiras brasileiras, transformando-o em um embaixador do futebol brasileiro e popularizando o nome Santos globalmente. Esse reconhecimento internacional estimulou o surgimento de clubes que desejavam seguir os passos do Alvinegro Praiano.

Diversos clubes com o nome Santos foram criados na tentativa de replicar o sucesso e a excelência que o Santos FC representa. Com isso, esses clubes não apenas reverenciam a história do Santos FC, mas também mantêm a tradição e a paixão pelo futebol vivo em suas comunidades.

Santos e a inspiração no futebol de base

O Santos FC é conhecido pela formação de jogadores de elite em suas categorias de base, como Neymar, Robinho e Diego. Essa tradição em revelar talentos jovens é uma inspiração para outros clubes com o nome Santos, que buscam replicar o sucesso do Alvinegro Praiano em suas próprias categorias de base.

Clubes que adotam o nome Santos não apenas rendem homenagem ao time paulista, mas também absorvem a filosofia de promover novos talentos e incentivar o futebol em nível local. Dessa forma, esses clubes desempenham um papel importante na formação de jovens jogadores, mantendo o legado do Santos FC ativo e inspirador.

Lista dos 39 times com nome Santos pelo Brasil e no mundo

Brasil

Santos Futebol Clube - Santos, SP Santos Futebol Clube - Macapá, AP Santos Futebol Clube de Teresina - Teresina, PI Santos Futebol Clube de Manaus - Manaus, AM Santos Dumont Futebol Clube - Recife, PE Santos de Feira de Santana - Feira de Santana, BA Santos Esporte Clube - Maceió, AL Santos de Itabaiana - Itabaiana, SE Santos de Sorocaba - Sorocaba, SP Santos Atlético Clube - Campos dos Goytacazes, RJ Santos de Recife - Recife, PE Santos Futebol Clube de Belém - Belém, PA Santos de Presidente Prudente - Presidente Prudente, SP Santos de Boa Vista - Boa Vista, RR Santos de Limeira - Limeira, SP Santos de Cuiabá - Cuiabá, MT Santos Futebol Clube de Patos - Patos, PB Santos de Porto Alegre - Porto Alegre, RS Santos de Fortaleza - Fortaleza, CE Santos de Campina Grande - Campina Grande, PB Santos de Aracaju - Aracaju, SE Santos de Brasília - Brasília, DF Santos Futebol Clube de Goiânia - Goiânia, GO Santos de Londrina - Londrina, PR Santos de Cascavel - Cascavel, PR Santos de Maringá - Maringá, PR Santos do Rio Branco - Rio Branco, AC Santos de Vitória da Conquista - Vitória da Conquista, BA Santos de Jacareí - Jacareí, SP Santos de Uberlândia - Uberlândia, MG Santos de Sorocaba - Sorocaba, SP Santos de Santa Maria - Santa Maria, RS Santos de Barreiras - Barreiras, BA

Mundo