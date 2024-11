Conheça os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Santos e que ajudaram a construir a era de ouro do Peixe no futebol. (Foto: Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:53 • São Paulo

O Santos é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e mundial, conhecido por suas conquistas nacionais e internacionais, especialmente durante a era de Pelé. Muitos técnicos do Santos fizeram história no comando do Peixe, e esta lista apresenta aqueles que mais títulos conquistaram pelo clube.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Veja o top 5 técnicos do Santos com mais títulos

Técnicos do Santos: 1º Lula - 21 títulos

Lula é o técnico mais vitorioso da história do Santos, acumulando um impressionante total de 21 títulos. Ele foi o comandante da era de ouro do clube, conquistando o Mundial (1962 e 1963), a Copa Libertadores (1962 e 1963), o Campeonato Brasileiro em cinco ocasiões (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965), além de vários Campeonatos Paulistas e Torneios Rio-São Paulo. Lula é reverenciado como o técnico que transformou o Santos em uma potência mundial.

2º Antoninho Fernandes - 6 títulos

Antoninho Fernandes é outro técnico histórico no Santos, com seis títulos. Ele comandou o time em importantes conquistas, como o Campeonato Paulista (1967, 1968, 1969), o Campeonato Brasileiro de 1968, a Recopa Intercontinental de 1968 e a Supercopa Sul-Americana de 1968. Antoninho é lembrado por sua habilidade de manter o alto nível da equipe durante o período de sucesso.

3º Muricy Ramalho - 4 títulos

Muricy Ramalho liderou o Santos em quatro títulos importantes, incluindo o Campeonato Paulista de 2011 e 2012, a Copa Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Sob seu comando, o Santos viveu mais uma fase de conquistas, com um elenco talentoso que contava com jogadores como Neymar. Muricy é respeitado pela torcida santista por esse período de grande sucesso.

4º Dorival Júnior - 3 títulos

Dorival Júnior conquistou três títulos como técnico do Santos, incluindo o Campeonato Paulista de 2010 e 2016 e a Copa do Brasil de 2010. Sua contribuição foi significativa, especialmente em 2010, quando o Santos se destacou com um futebol ofensivo e atrativo, ganhando reconhecimento nacional com uma equipe jovem e talentosa.

4º Vanderlei Luxemburgo - 3 títulos

Vanderlei Luxemburgo também possui três títulos com o Santos, sendo campeão do Torneio Rio-São Paulo em 1997 e do Campeonato Paulista em 2006 e 2007. Luxemburgo teve um papel importante ao comandar o Santos em momentos de renovação e ao manter o clube entre os grandes do futebol paulista.