Times com nome Botafogo: quantos existem?

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 20:21 • São Paulo

Atualmente, existem 91 times com o nome Botafogo, evidenciando o impacto do Botafogo de Futebol e Regatas na história do futebol brasileiro e mundial. Fundado no Rio de Janeiro, o Botafogo se tornou uma das maiores referências esportivas do país, influenciando não apenas seus torcedores, mas também a formação de outros clubes que adotaram o mesmo nome em diferentes regiões do Brasil e até no exterior.

Neste texto, exploramos a origem e a popularidade do nome Botafogo, destacando a relevância do clube carioca e conhecendo alguns dos times que carregam esse nome, perpetuando o espírito e os valores do Glorioso em várias competições.

O nome Botafogo: tradição e história

O Botafogo de Futebol e Regatas, popularmente conhecido como Botafogo, foi fundado em 1904 e, ao longo dos anos, consolidou-se como um dos clubes mais icônicos do Brasil. Com uma rica história e uma base de torcedores leal e apaixonada, o clube também é conhecido como o "Glorioso", um apelido que se espalhou entre os clubes que homenageiam sua história.

Além da cidade do Rio de Janeiro, o nome Botafogo foi abraçado em várias regiões, onde clubes locais encontraram na identidade botafoguense uma fonte de inspiração, refletindo o orgulho e a tradição alvinegra.

Times com nome Botafogo pelo Brasil

Com 91 clubes em território brasileiro que utilizam o nome Botafogo, a popularidade do Glorioso se reflete em várias regiões e competições. Abaixo, listamos alguns dos times mais conhecidos que também utilizam esse nome, mostrando como o Botafogo deixou um legado duradouro:

Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto, São Paulo)

Um dos clubes mais conhecidos com o nome Botafogo fora do Rio de Janeiro, o Botafogo de Ribeirão Preto possui uma história rica e uma torcida vibrante, competindo em campeonatos estaduais e nacionais.

Botafogo da Paraíba

Este time representa o nome Botafogo no Nordeste do Brasil, competindo no Campeonato Paraibano e em torneios regionais, levando o orgulho alvinegro a milhares de torcedores locais.

Botafogo de Salvador (Bahia)

O clube baiano carrega o nome Botafogo e tem uma trajetória importante no futebol estadual, reforçando o respeito e a admiração pelo clube carioca.

O Botafogo como símbolo no Futebol Brasileiro

O Botafogo é amplamente reconhecido como um clube que valoriza não apenas a competitividade, mas também o espírito esportivo. Com jogadores lendários como Garrincha e Nilton Santos, o Botafogo se destacou nas décadas de 50 e 60, período em que alcançou grande prestígio no cenário internacional.

Para os times que carregam o nome Botafogo, existe um simbolismo associado à tradição e à paixão pelo futebol. Esses clubes representam uma continuidade da identidade alvinegra, trazendo ao futebol local um pouco da grandeza e do espírito que o Botafogo carioca transmitiu ao longo dos anos.

O nome Botafogo no exterior

Além dos 91 clubes com o nome Botafogo no Brasil, há também algumas equipes e torcidas que homenageiam o Glorioso no exterior. Em países como Portugal e Estados Unidos, times e organizações de brasileiros no exterior adotaram o nome, refletindo a importância cultural do Botafogo além das fronteiras nacionais.

Esses clubes e torcidas formam uma rede de paixão e conexão com o Brasil, reunindo torcedores que, mesmo longe de casa, cultivam o amor pelo Botafogo e sua história.

Lista dos 91 times com nome Botafogo pelo Brasil e no mundo

Brasil

Botafogo de Futebol e Regatas - Rio de Janeiro, RJ Botafogo Futebol Clube - Ribeirão Preto, SP Botafogo Esporte Clube - João Pessoa, PB Botafogo Esporte Clube - Guaraí, TO Botafogo Esporte Clube - Bonito, PE Botafogo Futebol Clube - Salvador, BA Botafogo de Jaguaré - Jaguaré, ES Botafogo de Belford Roxo - Belford Roxo, RJ Botafogo Futebol Clube - Mogi das Cruzes, SP Botafogo Esporte Clube - Santa Cruz do Capibaribe, PE Botafogo de Itamaraju - Itamaraju, BA Botafogo de Sobradinho - Sobradinho, DF Botafogo de Águas Lindas - Águas Lindas de Goiás, GO Botafogo de Gurupi - Gurupi, TO Botafogo de Riachão do Jacuípe - Riachão do Jacuípe, BA Botafogo de Olinda - Olinda, PE Botafogo de Alagoinhas - Alagoinhas, BA Botafogo de Estância - Estância, SE Botafogo de Aracaju - Aracaju, SE Botafogo de Feira de Santana - Feira de Santana, BA Botafogo de Itabaiana - Itabaiana, SE Botafogo de Lagoa Santa - Lagoa Santa, MG Botafogo de Montes Claros - Montes Claros, MG Botafogo de Ipatinga - Ipatinga, MG Botafogo de Unaí - Unaí, MG Botafogo de Uberaba - Uberaba, MG Botafogo de Formosa - Formosa, GO Botafogo de Anápolis - Anápolis, GO Botafogo de Itabuna - Itabuna, BA Botafogo de Porto Seguro - Porto Seguro, BA Botafogo de São Mateus - São Mateus, ES Botafogo de Linhares - Linhares, ES Botafogo de Vila Velha - Vila Velha, ES Botafogo de Santa Teresa - Santa Teresa, ES Botafogo de Santa Maria de Jetibá - Santa Maria de Jetibá, ES Botafogo de Camaçari - Camaçari, BA Botafogo de Ilhéus - Ilhéus, BA Botafogo de Jequié - Jequié, BA Botafogo de Barreiras - Barreiras, BA Botafogo de Caetité - Caetité, BA Botafogo de Barreirinha - Barreirinha, AM Botafogo de Itacoatiara - Itacoatiara, AM Botafogo de Manaus - Manaus, AM Botafogo de Presidente Figueiredo - Presidente Figueiredo, AM Botafogo de Belém - Belém, PA Botafogo de Santarém - Santarém, PA Botafogo de Paragominas - Paragominas, PA Botafogo de Marabá - Marabá, PA Botafogo de Tucuruí - Tucuruí, PA Botafogo de Capanema - Capanema, PA Botafogo de Abaetetuba - Abaetetuba, PA Botafogo de Redenção - Redenção, PA Botafogo de Maracanã - Maracanã, PA Botafogo de Bragança - Bragança, PA Botafogo de Tomé-Açu - Tomé-Açu, PA Botafogo de Ponta de Pedras - Ponta de Pedras, PA Botafogo de Jacundá - Jacundá, PA Botafogo de Tailândia - Tailândia, PA Botafogo de Cametá - Cametá, PA Botafogo de Óbidos - Óbidos, PA Botafogo de Igarapé-Açu - Igarapé-Açu, PA Botafogo de Capixaba - Capixaba, AC Botafogo de Feijó - Feijó, AC Botafogo de Tarauacá - Tarauacá, AC Botafogo de Sena Madureira - Sena Madureira, AC Botafogo de Cruzeiro do Sul - Cruzeiro do Sul, AC Botafogo de Jaru - Jaru, RO Botafogo de Ariquemes - Ariquemes, RO Botafogo de Porto Velho - Porto Velho, RO Botafogo de Vilhena - Vilhena, RO Botafogo de Ji-Paraná - Ji-Paraná, RO Botafogo de Cacoal - Cacoal, RO Botafogo de Alta Floresta - Alta Floresta, MT Botafogo de Cáceres - Cáceres, MT Botafogo de Pontes e Lacerda - Pontes e Lacerda, MT Botafogo de Barra do Garças - Barra do Garças, MT Botafogo de Nova Xavantina - Nova Xavantina, MT Botafogo de Rondonópolis - Rondonópolis, MT Botafogo de Poconé - Poconé, MT Botafogo de Sinop - Sinop, MT Botafogo de Tangará da Serra - Tangará da Serra, MT Botafogo de Cáceres - Cáceres, MT Botafogo de Paranaíba - Paranaíba, MS Botafogo de Nova Andradina - Nova Andradina, MS Botafogo de Campo Grande - Campo Grande, MS

