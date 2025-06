O comportamento antidesportivo é severamente punido no judô.

As regras são definidas pela IJF e incluem ações proibidas.

O judô é um esporte de combate que valoriza o respeito, a disciplina e o controle físico e emocional. Por isso, além da técnica, os atletas precisam seguir um rigoroso conjunto de regras que garantem a segurança dos lutadores e o espírito ético da modalidade. A violação dessas normas pode resultar em penalidades ou até mesmo em desclassificação. O Lance! explica o que não é permitido no judô.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As regras do judô são determinadas pela Federação Internacional de Judô (IJF), que atualiza periodicamente os critérios válidos para competições oficiais. Isso inclui a definição do que é considerado falta, o que configura atitude antidesportiva e quais movimentos colocam em risco a integridade física do oponente.

As infrações no judô são divididas em dois níveis: Shido (advertência leve) e Hansoku-make (desclassificação direta). Dependendo da gravidade, o judoca pode ser penalizado durante a luta ou mesmo excluído da competição. Por isso, conhecer o que não é permitido é essencial para atletas e treinadores.

continua após a publicidade

Neste artigo, listamos as principais ações proibidas no judô, explicando as regras atuais da IJF, os tipos de penalização e os motivos por trás de cada restrição. Um guia indispensável para quem pratica ou acompanha o esporte.

O que não é permitido no judô?

Tipos de punição no judô

As penalidades no judô são classificadas da seguinte forma:

Shido: penalidade leve. Três shidos levam à desclassificação do atleta (ippon para o adversário)

Hansoku-make: desclassificação direta por falta grave ou cumulativa após três shidos

Algumas penalidades eliminam apenas da luta; outras eliminam de toda a competição

Essas punições podem ser aplicadas por atitudes técnicas irregulares ou comportamentos antidesportivos.

O que é proibido tecnicamente no judô

Diversos movimentos são considerados ilegais por apresentarem risco ao adversário ou irem contra os princípios do judô:

Atingir o adversário com socos, chutes ou cotoveladas Atacar as pernas diretamente com as mãos ou braços (regra válida desde 2013) Usar chaves de braço em categorias não permitidas (especialmente nas categorias de base) Realizar golpes que ponham o adversário em risco direto de lesão cervical ou vertebral Projetar o oponente com intenção de causar dano, e não pontuar corretamente

Movimentos ilegais podem gerar hansoku-make direto, mesmo sem intenção clara de machucar.

Pegadas e grips irregulares

O controle da pegada (grip fighting) é uma parte essencial do judô, mas também tem regras rígidas:

Segurar o quimono com os dedos dentro das mangas ou calças Colocar os dedos nos orifícios da manga ou parte inferior da calça Manter pegada cruzada por mais de alguns segundos sem atacar Segurar apenas uma das mãos por tempo prolongado sem iniciativa de ataque Puxar o adversário para baixo de forma passiva e sistemática

Essas ações podem ser consideradas antijogo e resultar em shido ou, se repetidas, em hansoku-make.

Condutas antidesportivas no judô

Além das infrações técnicas, o comportamento fora dos padrões de respeito também é punido severamente no judô:

Desrespeitar o árbitro ou o adversário

Abandonar o tatame sem permissão

Recusar o cumprimento tradicional (reverência)

Provocar, gritar excessivamente ou comemorar de forma desrespeitosa

Simular lesões ou tentar enganar o árbitro

O judô valoriza a etiqueta e a ética. Por isso, atitudes fora do espírito esportivo são tratadas com rigor, inclusive com exclusão de competições.

continua após a publicidade

Hansoku-make direto: causas mais graves

As situações que resultam em hansoku-make direto incluem:

Aplicar um golpe proibido com risco grave de lesão Desrespeito grave ao adversário ou aos oficiais Desobediência clara às ordens do árbitro Utilização de substâncias proibidas (doping) Acúmulo de três shidos em uma mesma luta

Em torneios oficiais, a desclassificação direta pode eliminar o atleta de toda a competição, não apenas da luta em questão.