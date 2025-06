O saque no vôlei é fundamental e define o ritmo do jogo.

Iniciar um ponto no voleibol exige técnica, precisão e, principalmente, conhecimento da regra do saque. Essa jogada, que parece simples à primeira vista, pode definir o ritmo de uma partida. Desde as categorias de base até os jogos profissionais, o saque é fundamental para pressionar o adversário e conquistar pontos diretos. O Lance! te explica como é a regra do saque no vôlei.

No entanto, muitas dúvidas ainda surgem entre iniciantes e até entre espectadores experientes: onde o jogador deve estar na hora do saque? Pode pisar na linha? E se a bola tocar na rede? Essas e outras questões estão previstas nas regras oficiais da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que rege o esporte em todo o mundo.

O saque pode ser ofensivo, buscando o ace, ou mais estratégico, com o objetivo de dificultar o passe do adversário. Além disso, existem diferentes estilos de saque, como o flutuante e o viagem, que influenciam diretamente na dinâmica do jogo. Por isso, conhecer as regras não é apenas uma questão técnica — é parte do entendimento tático do vôlei.

Neste texto, explicamos de forma clara e objetiva as principais regras do saque no vôlei, os tipos permitidos, os erros mais comuns e curiosidades sobre a jogada. Se você é jogador, treinador ou apenas fã do esporte, esse conteúdo vai tirar todas as suas dúvidas.

Como é a regra do saque no vôlei?

De acordo com a regra 12 do regulamento da FIVB, o saque no vôlei deve obedecer a uma série de critérios:

O jogador que vai sacar precisa estar atrás da linha de fundo, dentro da zona de saque O saque deve ser realizado após o apito do árbitro O jogador tem até 8 segundos após o apito para executar o saque A bola deve ser golpeada com a mão ou com o braço após ser lançada ao ar Não é permitido pisar dentro da quadra ou na linha de fundo no momento do saque

Se o jogador descumprir qualquer uma dessas regras, o ponto é automaticamente atribuído ao adversário.

Tipos de saque no vôlei

Existem diferentes tipos de saque no vôlei, e cada um pode ser usado de forma estratégica:

Saque por baixo: comum em categorias de base, mais fácil de controlar Saque flutuante: feito com a palma da mão, sem giro na bola, gerando instabilidade no ar Saque viagem (ou viagem ao fundo do mar): potente, com salto e giro na bola — exige técnica e força Saque lateral: estilo mais antigo e menos utilizado atualmente

Cada tipo de saque tem um impacto diferente na recepção do adversário, sendo o flutuante e o viagem os mais usados no alto nível.

Faltas comuns

Alguns erros frequentes podem invalidar o saque:

Pisar na linha ou dentro da quadra antes de golpear a bola Sacar antes ou depois do apito do árbitro A bola não ultrapassar completamente a rede A bola sair fora da quadra adversária sem toque no bloqueio O jogador lançar a bola, mas não realizar o saque

Essas infrações são punidas com a perda do ponto e a posse de bola para o adversário.

Pode sacar e a bola tocar na rede?

Sim. Desde 1999, a regra do vôlei permite que a bola toque na rede durante o saque, desde que ela passe para o lado adversário e caia dentro da quadra. Isso vale tanto para o vôlei de quadra quanto para o vôlei de praia. Essa mudança deixou o jogo mais dinâmico e com menos interrupções.

A ordem de saque na rotação

A ordem dos saques é determinada pela rotação dos jogadores. Quando um time recupera o saque, os atletas giram no sentido horário, e o jogador que passa a ocupar a posição 1 (zona de saque) é o responsável por iniciar a jogada. Se a ordem for quebrada, o time comete uma falta de rotação e perde o ponto.

Curiosidades sobre o saque no vôlei