Os campeonatos estaduais fazem parte da tradição do futebol brasileiro, sendo as primeiras competições organizadas no país. Ao longo das décadas, esses torneios revelaram grandes clubes, craques e rivalidades históricas, tornando-se um marco no calendário do futebol nacional. Mesmo com a crescente valorização dos torneios nacionais e internacionais, os estaduais continuam sendo relevantes, especialmente para clubes que buscam hegemonia em suas regiões e para torcedores que vibram com a conquista de cada troféu. O Lance! te mostra os times com mais títulos estaduais no Brasil.

Os campeonatos estaduais foram essenciais para a formação e consolidação do futebol no Brasil. No início do século XX, antes da criação das competições nacionais, eram os estaduais que definiam os principais clubes do país. Alguns times, como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional, construíram grande parte de sua identidade vitoriosa e de títulos através dessas competições. A disputa entre os maiores vencedores de cada estado reflete a tradição e a paixão local, muitas vezes ultrapassando gerações.

Atualmente, os estaduais ainda têm um papel fundamental no futebol brasileiro, especialmente para clubes menores, que utilizam a competição como principal vitrine para alcançar competições de maior porte. Além disso, mesmo para os gigantes do futebol nacional, os torneios estaduais continuam sendo uma oportunidade de consagrar ídolos e manter o domínio local em títulos. A seguir, confira a lista dos maiores campeões estaduais em cada estado do Brasil.

Times com mais títulos estaduais no Brasil

Títulos da Região Norte

Acre: Maior campeão - Rio Branco (49 títulos) | Último campeão - Independência (12 títulos)

Maior campeão - Rio Branco (49 títulos) | Último campeão - Independência (12 títulos) Amapá: Maior campeão - Macapá (16 títulos) | Último campeão - Trem (9 títulos)

Maior campeão - Macapá (16 títulos) | Último campeão - Trem (9 títulos) Amazonas: Maior campeão - Nacional (43 títulos) | Último campeão - Manaus (6 títulos)

Maior campeão - Nacional (43 títulos) | Último campeão - Manaus (6 títulos) Pará: Maior campeão - Paysandu (50 títulos) | Último campeão - Paysandu (50 títulos)

Maior campeão - Paysandu (50 títulos) | Último campeão - Paysandu (50 títulos) Rondônia: Maior campeão - Ferroviário (17 títulos) | Último campeão - Porto Velho (4 títulos)

Maior campeão - Ferroviário (17 títulos) | Último campeão - Porto Velho (4 títulos) Roraima: Maior campeão - Baré (26 títulos) | Último campeão - GAS (1 título)

Maior campeão - Baré (26 títulos) | Último campeão - GAS (1 título) Tocantins: Maior campeão - Palmas (8 títulos) | Último campeão - União (2 títulos)

Região Nordeste

Alagoas: Maior campeão - CSA (40 títulos) | Último campeão - CRB (34 títulos)

Maior campeão - CSA (40 títulos) | Último campeão - CRB (34 títulos) Bahia: Maior campeão - Bahia (50 títulos) | Último campeão - Vitória (30 títulos)

Maior campeão - Bahia (50 títulos) | Último campeão - Vitória (30 títulos) Ceará: Maior campeão - Ceará / Fortaleza (46 títulos) | Último campeão - Ceará (46 títulos)

Maior campeão - Ceará / Fortaleza (46 títulos) | Último campeão - Ceará (46 títulos) Maranhão: Maior campeão - Sampaio Corrêa (37 títulos) | Último campeão - Sampaio Corrêa (37 títulos)

Maior campeão - Sampaio Corrêa (37 títulos) | Último campeão - Sampaio Corrêa (37 títulos) Paraíba: Maior campeão - Botafogo (30 títulos) | Último campeão - Sousa (3 títulos)

Maior campeão - Botafogo (30 títulos) | Último campeão - Sousa (3 títulos) Pernambuco: Maior campeão - Sport Recife (44 títulos) | Último campeão - Sport Recife (44 títulos)

Maior campeão - Sport Recife (44 títulos) | Último campeão - Sport Recife (44 títulos) Piauí: Maior campeão - Ríver (32 títulos) | Último campeão - Altos (4 títulos)

Maior campeão - Ríver (32 títulos) | Último campeão - Altos (4 títulos) Rio Grande do Norte: Maior campeão - ABC (57 títulos) | Último campeão - América de Natal (38 títulos)

Maior campeão - ABC (57 títulos) | Último campeão - América de Natal (38 títulos) Sergipe: Maior campeão - Sergipe (36 títulos) | Último campeão - Confiança (22 títulos)

Títulos da Região Centro-Oeste

Distrito Federal: Maior campeão - Gama (13 títulos) | Último campeão - Ceilândia (3 títulos)

Maior campeão - Gama (13 títulos) | Último campeão - Ceilândia (3 títulos) Goiás: Maior campeão - Goiás (28 títulos) | Último campeão - Atlético Goianiense (18 títulos)

Maior campeão - Goiás (28 títulos) | Último campeão - Atlético Goianiense (18 títulos) Mato Grosso: Maior campeão - Mixto (24 títulos) | Último campeão - Cuiabá (13 títulos)

Maior campeão - Mixto (24 títulos) | Último campeão - Cuiabá (13 títulos) Mato Grosso do Sul: Maior campeão - Operário (13 títulos) | Último campeão - Operário (13 títulos)

Região Sudeste

Espírito Santo: Maior campeão - Rio Branco (38 títulos) | Último campeão - Rio Branco (38 títulos)

Maior campeão - Rio Branco (38 títulos) | Último campeão - Rio Branco (38 títulos) Minas Gerais: Maior campeão - Atlético Mineiro (49 títulos) | Último campeão - Atlético Mineiro (49 títulos)

Maior campeão - Atlético Mineiro (49 títulos) | Último campeão - Atlético Mineiro (49 títulos) Rio de Janeiro: Maior campeão - Flamengo (38 títulos) | Último campeão - Flamengo (38 títulos)

Maior campeão - Flamengo (38 títulos) | Último campeão - Flamengo (38 títulos) São Paulo: Maior campeão - Corinthians (30 títulos) | Último campeão - Palmeiras (26 títulos)

Títulos da Região Sul