Time com 7 jogadores: o que acontece nessa situação?

A partida pode ser considerada perdida por W.O. se a equipe não tiver número mínimo de jogadores.

Se um time cair para 6 jogadores ou menos, o árbitro encerra a partida.

No futebol, cada equipe deve ter pelo menos 7 jogadores para iniciar ou continuar a partida.

No futebol, cartão vermelho, lesões e até confusões generalizadas podem reduzir drasticamente o número de jogadores em campo. Mas existe um limite: a partir de um certo ponto, o jogo simplesmente não pode continuar. De acordo com a Lei 3 – Os Jogadores, o futebol 11 só pode ser disputado se cada equipe tiver pelo menos 7 atletas em campo, incluindo o goleiro. Se, por qualquer motivo, um time cair para 6 jogadores ou menos, o árbitro é obrigado a encerrar a partida. O Lance! explica o que acontece quando um time com 7 jogadores está em campo.

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Essa regra vale tanto para o início quanto para a continuidade do jogo. Um duelo não pode começar com menos de sete em um dos lados e, se durante a partida uma equipe ficar abaixo desse mínimo, a partida deve ser interrompida e não é retomada.

Time com 7 jogadores: entenda a regra

O que diz a Lei 3 sobre o número mínimo

A Lei 3, nas Regras do Jogo em português, define o número de jogadores que cada equipe deve ter em campo. De forma consistente com o texto oficial, o entendimento aplicado é:

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Uma partida de futebol 11 é disputada entre duas equipes, cada uma com no máximo 11 jogadores, um deles obrigatoriamente o goleiro. A mesma lei estabelece que, se uma equipe tiver menos de 7 jogadores, a partida não pode continuar.

Na prática, isso significa que:

Com 7 jogadores , o time ainda pode seguir jogando (é o mínimo regulamentar).

, o time ainda pode seguir jogando (é o mínimo regulamentar). Ao cair para 6 jogadores em campo, o time deixa de atender ao requisito mínimo da Lei 3 e o árbitro deve dar o jogo por encerrado.

Em que situações um time pode chegar a menos de 7 jogadores

Existem alguns cenários típicos em que um time pode acabar com menos de sete atletas em campo:

Expulsões múltiplas : uma sequência de cartões vermelhos ao longo da partida (ou em uma confusão) reduz o elenco até estourar o limite.

: uma sequência de cartões vermelhos ao longo da partida (ou em uma confusão) reduz o elenco até estourar o limite. Lesões sem possibilidade de substituição : se o time já usou todas as substituições permitidas e um jogador sofre lesão que o impede de seguir, o número cai.

: se o time já usou todas as substituições permitidas e um jogador sofre lesão que o impede de seguir, o número cai. Abandono deliberado: em casos extremos, jogadores podem deixar o campo como forma de protesto, até que o time fique com número insuficiente.

Em qualquer um desses casos, tão logo a equipe fique com 6 jogadores em campo, a regra não permite que a partida continue.instagram+1

O que o árbitro deve fazer quando um time fica com 6

Quando o número mínimo é ultrapassado para baixo, o procedimento é claro:

O árbitro interrompe e encerra a partida assim que constata que a equipe está com menos de 7 jogadores.

assim que constata que a equipe está com menos de 7 jogadores. Ele registra em súmula o minuto, o placar naquele momento e o motivo que levou a equipe a ficar com 6 (expulsões, lesões, abandono, etc.).

A definição do resultado oficial (manter o placar de campo, aplicar derrota por W.O., atribuir 3 x 0 ou outro critério) fica a cargo do regulamento da competição e do tribunal ou órgão organizador.

Muitos regulamentos de campeonatos preveem que, se um time não tiver o número mínimo (por falta de jogadores desde o início ou por perder atletas ao longo do jogo), a partida é considerada perdida por W.O., em geral por 3 x 0 se o placar em campo for inferior. Mas isso não está escrito na Lei 3 em si; é uma decisão de organização de torneios.

Há alguma exceção ou "lei da vantagem"?

Textos explicativos ligados à aplicação da Lei 3 admitem um cenário limite: se, por exemplo, um jogador sai deliberadamente do campo perto do fim e o time fica momentaneamente com 6 jogadores, o árbitro pode, em tese, aplicar a lei da vantagem e deixar aquele ataque se concluir, se isso fizer sentido esportivo. No entanto:

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Assim que a bola sair de jogo (tiro de meta, lateral, escanteio etc.), o árbitro não pode autorizar novo reinício se a equipe continuar com menos de 7. Se não houver reposição (ninguém retorna, não há reservas), ele precisa encerrar a partida definitivamente.

Em resumo: a regra é rígida quanto ao número mínimo, e qualquer exceção é apenas pontual na aplicação prática da vantagem, sem autorização para seguir indefinidamente com 6 jogadores em campo.