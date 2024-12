A expressão "zebra" é muito utilizada atualmente no vocabulário do futebol brasileiro. A gíria é usada quando um time que não é favorito acaba batendo uma outra equipe que tinha mais chances de vencer o jogo. O Lance! te explica por que chamamos um time não favorito de "zebra".

Em 2004, o Once Caldas também surpreendeu e foi campeão da Libertadores; confira por que chamamos um time não favorito de "zebra" (Foto: AFP)

Quando o termo "zebra" começou a ser usado?

A utilização deste termo passa, na realidade, por outro jogo, o tão famoso "Jogo do Bicho". Na famosa prática ilícita, 25 animais, dentre eles o avestruz, o macaco, a águia, entre outros tantos, mas não a zebra, estão presentes para o apostador escolher e realizar a sua fezinha. Portanto, quando um resultado não agradava o apostador, a expressão "deu zebra" era usada.

E quando a expressão começou a ser usada no futebol?

Segundo relatos, quem passou essa expressão para o esporte mais popular do Brasil foi o técnico Gentil Cardoso, da Portuguesa do Rio de Janeiro. No dia 23 de julho de 1964, em partida contra o Vasco da Gama, Gentil Cardoso, que viria a ser conhecido como um dos criadores de diversas gírias futebolísticas que usamos atualmente, utilizou a expressão "deu zebra" pela primeira vez.

O favoritismo era todo do Gigante da Colina para aquela partida. Ao ser entrevistado por um repórter antes da partida, Gentil Cardoso proferiu: "vai dar zebra". O que realmente aconteceu, já que o jogo terminou 2 a 1 para a equipe da Portuguesa, fazendo com que a expressão fosse estampada nas manchetes dos jornais no dia seguinte, popularizando o termo.

Além desta, Cardoso também eternizou frases como: "Futebol é uma caixinha de surpresas", "Treino é treino, jogo é jogo" e "Quem não faz, leva". A frase fez com que a Portuguesa do Rio ganhasse um mascote, que passou a ser uma zebra.