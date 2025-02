Tenista Jannik Sinner: veja idade, história e títulos

Jannik Sinner é um tenista profissional italiano, atualmente número 1 do mundo no ranking da ATP. Nascido em 16 de agosto de 2001, Sinner se tornou o primeiro italiano da história a alcançar o topo do tênis mundial. Com um estilo agressivo e um jogo sólido de base, ele já conquistou três títulos de Grand Slam, além de quatro troféus de Masters 1000 e o ATP Finals. O Lance! te conta tudo sobre o tenista Jannik Sinner, da Itália, e atual número 1 do mundo.

História de Jannik Sinner no tênis

Início da carreira e transição do esqui para o tênis

Nascido em Innichen, Itália, e criado em Sexten, uma cidade alpina, Sinner inicialmente se destacou no esqui e chegou a vencer campeonatos juvenis na modalidade. No entanto, aos 13 anos, ele decidiu focar exclusivamente no tênis e se mudou para Bordighera, onde treinou na academia de Riccardo Piatti.

A transição foi rápida, e em 2018, aos 16 anos, Sinner começou a disputar torneios profissionais. Em 2019, já figurava no top 100 do ranking, sendo campeão do Next Gen ATP Finals, um torneio que reúne os melhores jovens talentos do circuito.

Conquistas e títulos de Jannik Sinner

Grand Slams

Australian Open: Campeão (2024, 2025) US Open: Campeão (2024) Wimbledon: Semifinalista (2023) Roland Garros: Semifinalista (2024)

ATP Finals

Campeão (2024)

Masters 1000

Canadá (2023)

Miami (2024)

Cincinnati (2024)

Xangai (2024)

Copa Davis

Campeão com a Itália (2023, 2024)

Outros títulos de ATP

Sinner acumula 19 títulos de ATP, incluindo torneios de nível 500 e 250.

Duelos e rivalidades de Jannik Sinner, da Itália

Carlos Alcaraz

Sinner e Alcaraz têm uma das rivalidades mais intensas do tênis moderno. Eles já se enfrentaram 10 vezes, com vantagem para o espanhol (6 a 4). Entre os confrontos mais marcantes, estão as semifinais de Roland Garros 2024 (vitória de Alcaraz) e o título de Miami 2023 (vitória de Sinner).

Daniil Medvedev

O italiano enfrentou Medvedev 15 vezes, com um retrospecto equilibrado de 8 a 7 a favor de Sinner. Entre as partidas mais importantes, destacam-se a final do Australian Open 2024 (vitória de Sinner) e o duelo nas quartas de Wimbledon 2024 (vitória de Medvedev).

Novak Djokovic

O histórico de partidas contra Djokovic está empatado em 4 a 4. O italiano venceu o sérvio na semifinal do Australian Open 2024 e na final do Masters de Xangai 2024, mas perdeu para ele na final do ATP Finals 2023.

Por que Jannik Sinner é um dos melhores do mundo?

Explosão e potência – Sinner tem um dos golpes mais potentes do circuito, especialmente o forehand. Regularidade – Sua consistência nos pontos de fundo de quadra é um diferencial em partidas longas. Mentalidade vencedora – Sua capacidade de reverter partidas, como na final do Australian Open 2024, mostra sua força mental. Evolução constante – Desde 2023, Sinner tem mostrado um crescimento impressionante, conquistando títulos de alto nível e dominando o circuito.

2025 de Jannik Sinner

Atualmente, Sinner segue competindo no circuito da ATP e defendendo sua posição de número 1 do mundo. Em 2025, ele conquistou o Australian Open pela segunda vez consecutiva, consolidando sua posição entre os melhores tenistas da atualidade.