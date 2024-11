As músicas da torcida do São Paulo expressam o sentimento e o orgulho dos torcedores pelo clube. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







02/11/2024

A torcida do São Paulo FC é marcada pela sua fidelidade e pelo amor incondicional ao Tricolor Paulista. As canções cantadas nas arquibancadas refletem o orgulho e a história do clube, exaltando as conquistas e provocando os rivais. Conheça as cinco músicas mais emblemáticas da torcida são-paulina, que expressam o sentimento e a paixão pelo São Paulo.

“São Paulo é Sentimento”

"São Paulo é Sentimento" é uma música que destaca a devoção da torcida pelo Tricolor. A letra expressa a relação entre o clube e os torcedores, afirmando que o amor pelo São Paulo é eterno. Entoada principalmente pela Independente, uma das torcidas organizadas, a música transforma o estádio em uma verdadeira celebração de amor e apoio ao time.

Letra completa da música do São Paulo:

Oh, oh

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

Oh, oh

A Independente está aqui

E nós viemos te apoiar

Porque São Paulo é sentimento

Que jamais acabará

Oh, oh

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

São Paulo olê, olê, olê

Oh, oh

A Independente está aqui

E nós viemos te apoiar

Porque São Paulo é sentimento

Que jamais acabará

“Nunca Fui Rebaixado (Não Alugo Estádio)”

Essa canção é uma provocação aos rivais e uma celebração das conquistas do São Paulo, incluindo o orgulho de nunca ter sido rebaixado e possuir seu próprio estádio. Com uma letra forte, essa música é cantada especialmente em clássicos, mostrando o orgulho dos torcedores em relação à história do clube.

Letra completa da música do São Paulo:

Tenho Libertadores

Não alugo estádio

Sou hexa brasileiro

Nunca fui rebaixado

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

Tenho Libertadores

Não alugo estádio

Sou hexa brasileiro

Nunca fui rebaixado

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

Sou, eu sou Tricolor

“Como Eu Te Amo Tricolor”

"Como Eu Te Amo Tricolor" é uma canção de amor ao São Paulo, que expressa a devoção dos torcedores ao clube. A música reforça o vínculo emocional dos são-paulinos com o Tricolor, afirmando que o São Paulo é uma das maiores alegrias na vida dos torcedores. Entoada com emoção, é um verdadeiro hino de lealdade ao time.

Letra completa da música do São Paulo:

Como eu te amo, Tricolor

Como eu te amo demais

O dia que tu não existir

Não quero sorrir nunca mais

Tricolor, tu és minha paixão

Tricolor, tu és minha alegria

Tricolor, tu és meu viver

Ô Tricolor, eu amo você!!

“Vamos São Paulo”

"Vamos São Paulo" é um cântico de incentivo e apoio ao time em busca de títulos. A música, simples e direta, é entoada para motivar o São Paulo a vencer e se tornar campeão. Esse cântico é cantado com força, especialmente em momentos decisivos, criando uma atmosfera de confiança nas arquibancadas.

Letra completa da música do São Paulo:

Vai lá, vai lá, vai lá

Vai lá de coração

Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo

Vamos ser campeão

Vai lá, vai lá, vai lá

Vai lá de coração

Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo

Vamos ser campeão

Vai lá, vai lá, vai lá

Vai lá de coração

Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo

Vamos ser campeão

“A Maré Tá Cheia”

"A Maré Tá Cheia" é uma canção que os são-paulinos cantam especialmente em clássicos contra o Santos, fazendo referência aos rivais como “sereias”. A música é uma provocação bem-humorada, mas também reflete o espírito de competição e a confiança da torcida. É uma música que anima a torcida e ajuda a criar uma atmosfera competitiva nos clássicos.

Letra completa da música do São Paulo:

A maré tá cheia

tá tá tá tá tá

Cheia do que?

Cheia de Sereia

E o TRICOLOR querendo golear

Caiu na rede é peixe leleá

TRICOLOR vai golear!

Caiu na rede é peixe leleá

TRICOLOR vai golear!

Essas músicas representam o amor e a lealdade dos torcedores do São Paulo pelo Tricolor. Entoadas com fervor, elas criam uma atmosfera única nos estádios, demonstrando a paixão e o compromisso da torcida com o clube em todos os momentos.