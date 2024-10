São Paulo x Santos: quem venceu mais o San-São?

São Paulo e Santos é um clássico histórico do futebol brasileiro. (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Publicada em 21/10/2024

O clássico São Paulo x Santos, conhecido como San-São, é um dos mais tradicionais do futebol paulista. Com grandes confrontos ao longo das décadas, São Paulo e Santos têm uma rivalidade histórica que atravessa gerações de torcedores. O confronto é marcado por jogos decisivos e por momentos emblemáticos, que ajudaram a definir a trajetória dos dois clubes.

No total, o São Paulo tem 139 vitórias no clássico, enquanto o Santos venceu 108 vezes. Além disso, foram registrados 86 empates no San-São. No quesito gols, o São Paulo marcou 552 vezes, enquanto o Santos fez 503 gols, mostrando a força ofensiva de ambos os times.

A origem do clássico São Paulo x Santos

O São Paulo x Santos começou a ser disputado na década de 1930 e logo se transformou em um dos confrontos mais importantes do futebol paulista. Ao longo dos anos, o San-São ganhou destaque por reunir duas das maiores forças do futebol brasileiro, com jogadores lendários como Pelé, Raí, Zico e tantos outros que marcaram época com a camisa de seus respectivos clubes.

O clássico é marcado por momentos de grande rivalidade, como a final do Campeonato Paulista de 1981, quando o São Paulo derrotou o Santos para conquistar o título. Outro momento marcante foi em 2010, quando o Santos, liderado por Neymar, eliminou o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, em uma partida memorável.

Quem venceu mais o San-São?

Com 139 vitórias, o São Paulo é o time que mais venceu o clássico San-São. O Santos, por sua vez, conta com 108 vitórias, e o número de 86 empates mostra como o equilíbrio também faz parte dessa rivalidade histórica. Cada clássico é uma batalha à parte, onde nenhum dos dois times quer ceder espaço ao rival.

Números de Santos x São Paulo

Os números do São Paulo x Santos refletem o equilíbrio e a importância do clássico no cenário futebolístico:

Vitórias do São Paulo: 139

Vitórias do Santos: 108

Empates: 86

Gols do São Paulo: 552

Gols do Santos: 503

A importância do clássico San-São para os clubes

O San-São é um clássico que representa muito mais do que apenas três pontos. Para São Paulo e Santos, cada vitória no clássico é motivo de orgulho e valorização de suas tradições. Os dois clubes têm grandes histórias no futebol brasileiro e, quando se enfrentam, sempre proporcionam jogos disputados e cheios de emoção. Além disso, o San-São costuma ser um termômetro para medir a fase dos times e os rumos que cada temporada pode tomar.

Além de jogos marcantes, o San-São é um clássico que atrai as atenções do público em todo o Brasil. As torcidas vivem intensamente cada confronto, e a rivalidade entre os clubes só faz crescer a cada novo encontro. Para os jogadores, é uma oportunidade de se tornarem lendas em suas respectivas histórias, e para os torcedores, é uma chance de ver seus times triunfarem sobre um rival histórico.