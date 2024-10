Sócio-torcedor do Palmeiras: todas as informações do Avanti

O Avanti é o programa de sócio-torcedor do Palmeiras, com diversos planos e benefícios exclusivos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Para se tornar um sócio-torcedor do Palmeiras pelo programa Avanti, basta acessar o site oficial do programa e realizar um cadastro. O processo é simples e inclui a escolha de um plano, preenchimento dos dados pessoais e pagamento da primeira mensalidade. Após concluir o cadastro e efetuar o pagamento, o novo associado já pode aproveitar os benefícios e descontos oferecidos pelo Avanti em ingressos e outros serviços.

Quanto custa cada plano do Avanti?

O Avanti oferece diversas opções de planos com valores que atendem a diferentes perfis de torcedores. Cada plano possui características próprias, com descontos e acesso diferenciado aos ingressos para os jogos no Allianz Parque. Confira os valores mensais de cada categoria:

R$ 779,99 por mês, oferecendo 100% de desconto em todos os setores do estádio, com prioridade máxima na 1ª etapa da pré-venda. Especial: Exclusivo para sócios do clube social, a R$ 20,99 por mês, com 25% de desconto na central leste e 50% na superior, gol norte e gol sul, além de prioridade na pré-venda.

Quais são os benefícios de ter um plano?

O sócio-torcedor do Palmeiras conta com uma série de benefícios que vão além dos descontos nos ingressos. Entre as principais vantagens, estão a prioridade na compra de ingressos para os jogos no Allianz Parque, de acordo com a categoria de cada plano, acesso a conteúdos exclusivos, promoções especiais e experiências proporcionadas pelo clube, além de descontos em produtos e serviços de empresas parceiras. Além disso, ao aderir ao Avanti, o torcedor contribui diretamente com o clube, ajudando na manutenção das atividades esportivas e na melhoria da estrutura do Palmeiras.

Quantos sócios-torcedores o Palmeiras tem?

Atualmente, o Palmeiras possui uma base sólida de sócios-torcedores que participam do Avanti. Com cerca de 182.426 associados, o clube se destaca como um dos times brasileiros com maior número de sócios, demonstrando a força da sua torcida e o compromisso dos palmeirenses com o clube. O programa Avanti representa uma importante fonte de receitas para o Palmeiras, que utiliza os recursos arrecadados para fortalecer seu departamento de futebol e investir em infraestrutura.