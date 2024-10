Ingressos do Internacional: onde comprar?

Ingressos do Internacional? Saiba como comprar de forma segura e online. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 15:04 • São Paulo

Caso você seja torcedor do Internacional e deseja apoiar o Colorado no estádio Beira-Rio, existem diversas formas de comprar ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos online, através do site oficial do clube, ou presencialmente em pontos de venda autorizados. Além disso, os sócios do clube têm vantagens e acesso prioritário, garantindo uma experiência ainda mais especial.

Onde comprar ingressos

Os ingressos do Internacional podem ser comprados de maneira fácil e segura através do site oficial Internacional Tickets. A venda online é a forma mais rápida de garantir um lugar nas arquibancadas do Beira-Rio e permite que o torcedor escolha o setor e conclua o pagamento com cartão de crédito, PIX ou boleto.

Os sócios do Internacional, por meio do programa Nada Vai Nos Separar, têm prioridade na compra de ingressos e podem garantir suas entradas antes da liberação para o público geral. O cronograma de liberação dos ingressos segue a seguinte ordem:

Primeira Prioridade : Sócios Campeões do Mundo.

: Sócios Campeões do Mundo. Segunda Prioridade : Sócios Colorado do Coração.

: Sócios Colorado do Coração. Terceira Prioridade : Sócios Coloradinho.

: Sócios Coloradinho. Público Geral: Após a liberação para sócios, os ingressos são disponibilizados para o público geral.

Os descontos para os sócios variam conforme o setor escolhido e podem chegar até 50%. A compra é garantida através da carteira digital de sócio, o que proporciona acesso mais rápido ao estádio, sem a necessidade de impressão de ingressos.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Internacional

Além da opção de compra online, os torcedores do Internacional podem adquirir ingressos em pontos de venda físicos:

Bilheteria Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Loja do Inter no Beira-Rio: Os ingressos também podem ser comprados na loja oficial do clube, localizada no estádio Beira-Rio.

A retirada dos ingressos adquiridos online pode ser feita na bilheteria do estádio Beira-Rio mediante apresentação do voucher de compra, documento com foto e, em casos de meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício.

Valores e setores

Os ingressos do Internacional são divididos em diferentes setores do estádio Beira-Rio, cada um com preços específicos e vantagens para os torcedores. Veja os valores médios de 2024:

Cadeira Superior : R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada).

: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). Cadeira Inferior : R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).

: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Arquibancada Superior Norte : R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Camarotes VIP: Valores variam de R$ 250,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços inclusos.

Os ingressos para os camarotes oferecem uma experiência diferenciada, incluindo serviços de buffet e estacionamento privativo, ideais para aqueles que buscam mais conforto ao assistir aos jogos do Colorado.

Programa de sócio-torcedor "Nada vai nos separar"

O programa de sócio-torcedor do Internacional, chamado Nada Vai Nos Separar, oferece diversas vantagens para quem é apaixonado pelo clube:

Desconto nos ingressos : Os sócios têm descontos em todas as partidas, e o percentual varia conforme o plano escolhido.

: Os sócios têm descontos em todas as partidas, e o percentual varia conforme o plano escolhido. Prioridade de compra : Os sócios têm prioridade na compra de ingressos, garantindo o acesso antecipado às entradas antes do público geral.

: Os sócios têm prioridade na compra de ingressos, garantindo o acesso antecipado às entradas antes do público geral. Acesso exclusivo a eventos: Participação em eventos especiais do clube, como lançamentos de uniformes e visitas exclusivas ao Beira-Rio.

Como comprar ingressos do Internacional com segurança

Para garantir a segurança e evitar fraudes, é fundamental que os torcedores comprem seus ingressos apenas pelos canais oficiais do Internacional, como o site Internacional Tickets e os pontos de venda autorizados. A compra por meio de cambistas ou sites não oficiais pode resultar em ingressos falsificados, que não serão aceitos no estádio.

Outra dica importante é garantir seus ingressos com antecedência, especialmente em jogos de grande demanda, como clássicos regionais e partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante seu lugar no Beira-Rio, um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro.

Para mais informações sobre a compra de ingressos do Internacional e para garantir o seu lugar nos próximos jogos do Colorado, acesse o site oficial de vendas e acompanhe todas as novidades.