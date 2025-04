Soccer: a origem do termo e qual o motivo dos países usarem?

Nos EUA, 'soccer' foi adotado para evitar confusão com o futebol americano.

'Football' surgiu como termo genérico para várias variantes do esporte.

Origem do termo 'soccer' é britânica.

Embora muitas pessoas associem a palavra "soccer" apenas aos Estados Unidos, a origem desse termo é britânica. No século XIX, o futebol começava a se popularizar na Inglaterra, mas havia diversas variantes do esporte, todas conhecidas genericamente como “football” — jogos em que a bola era movida majoritariamente com os pés.

Em 1863, para padronizar uma dessas versões, foi fundada a Football Association (FA), que estabeleceu as regras do que conhecemos hoje como futebol. Esse novo esporte passou a ser chamado de “Association Football”, para diferenciá-lo de outras modalidades como o “Rugby Football”.

Os estudantes britânicos, conhecidos por sua tendência a criar abreviações informais e apelidos, começaram a abreviar “Association” para “assoc” e, com o tempo, transformaram essa abreviação em "soccer". Essa forma de linguagem, que adicionava o sufixo “-er” a palavras abreviadas, era comum nas universidades inglesas da época.

Assim, o termo "soccer" nasceu na Inglaterra como uma maneira casual de se referir ao “Association Football”.

Como o termo “soccer” se espalhou

Enquanto o termo “soccer” era usado informalmente na Inglaterra durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, o uso da palavra caiu em desuso no próprio país à medida que “football” se consolidou como o termo oficial.

Nos Estados Unidos, a situação foi diferente. Lá, o “football” já designava outro esporte: o futebol americano, que se desenvolveu a partir do rugby. Para evitar confusão entre as modalidades, a palavra “soccer” foi adotada como a forma oficial para se referir ao futebol praticado com os pés.

Além dos Estados Unidos, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul também passaram a usar “soccer” para diferenciar o esporte do rugby football e do futebol australiano, modalidades que dominavam o cenário esportivo local.

Por que “soccer” ainda é usado hoje

Nos Estados Unidos, o futebol só começou a ganhar maior popularidade a partir da década de 1990, especialmente após a realização da Copa do Mundo de 1994 no país. Mesmo com o crescimento do esporte, o termo “soccer” se manteve como padrão, uma vez que o “football” já estava definitivamente associado ao futebol americano, esporte de enorme popularidade nacional.

Hoje, o termo “soccer” é parte do cotidiano nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Competições como a Major League Soccer (MLS) e a Canadian Premier League mostram como a palavra foi incorporada de forma oficial e natural nesses mercados.

Em contrapartida, no Reino Unido e na maior parte do mundo, a palavra “football” é a predominante, e o uso de “soccer” é muitas vezes visto como um americanismo.

Diferenças culturais no uso dos termos

O uso de “soccer” versus “football” também reflete diferenças culturais no desenvolvimento do esporte. Em países onde o futebol de campo não foi, inicialmente, o esporte principal, o termo "soccer" serviu para evitar conflitos terminológicos.

Por outro lado, em países onde o futebol rapidamente se tornou o esporte mais popular — como no Brasil, Argentina, Alemanha, Itália e Espanha — o termo “football” (ou suas variações em outras línguas, como "fútbol" e "futebol") se impôs naturalmente como único e indiscutível.

Essas diferenças linguísticas revelam muito sobre a história do esporte em cada país e mostram como a linguagem se adapta às realidades locais.

As suas raízes britânicas

Embora muitas vezes se pense que "soccer" é uma invenção americana, a palavra nasceu nas universidades britânicas como uma gíria para “Association Football”. Foi apenas por uma questão de necessidade linguística que o termo foi adotado oficialmente em países como os Estados Unidos, onde o "football" já significava outro esporte.

Assim, da Inglaterra ao Canadá, dos Estados Unidos à Austrália, o termo "soccer" é mais uma prova de como o futebol, apesar de ser um esporte global, se adapta às culturas e tradições locais — inclusive na maneira como é chamado.