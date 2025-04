‘Chocolate’ no futebol: descubra de onde vem a expressão

Hoje, a expressão é usada em diferentes contextos além do futebol.

A torcida vascaína popularizou o termo, cantando o refrão no estádio.

Surgiu em 1981, durante um jogo entre Vasco e Internacional no Maracanã.

A expressão "dar um chocolate" refere-se a uma goleada no futebol brasileiro.

No futebol brasileiro, poucas expressões são tão populares e emblemáticas quanto “dar um chocolate”. Usada por torcedores, comentaristas e até jogadores, essa gíria significa aplicar uma goleada, dominar completamente o adversário dentro de campo. Mas de onde surgiu essa expressão tão peculiar? Como um doce virou sinônimo de humilhação esportiva?

A resposta envolve uma mistura de criatividade, humor carioca, rádio de pilha no estádio e uma trilha sonora latina. Para entender o surgimento do termo, é preciso voltar ao início dos anos 1980, mais precisamente a um jogo entre Vasco e Internacional no Maracanã.

Vasco 4 x 0 Internacional: o "chocolate" que deu origem à gíria

Em 25 de janeiro de 1981, o Vasco da Gama enfrentou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e venceu por 4 a 0. O jogo em si já seria marcante pelo placar elástico e pelo espírito de revanche — afinal, o Inter havia vencido o Vasco na final do Brasileirão de 1979. Mas foi durante essa partida que algo inusitado aconteceu.

O radialista Washington Rodrigues, o lendário Apolinho, da Rádio Globo, decidiu brincar com o momento. Da cabine de transmissão, ele colocou no ar a música “El Bodeguero”, que tem em seu refrão a frase em espanhol: “toma chocolate, paga lo que debes”. A escolha não podia ter sido mais provocativa. O Vasco estava dominando completamente o Internacional, e a música caiu como uma luva no clima da torcida.

A torcida vascaína, ligada nos rádios de pilha e empolgada com o jogo, começou a cantar o refrão em uníssono nas arquibancadas do Maracanã. Nascia ali uma expressão que atravessaria décadas: “dar um chocolate”.

A expressão "chocolate" se espalha pelo futebol brasileiro

Após esse episódio, a gíria se popularizou rapidamente. Ainda em 1982, o ex-jogador e comentarista Carlos Alberto Torres usou a expressão de forma descontraída após um jogo em que o Flamengo venceu o América. Ele afirmou que o jogo estava tão fácil que dava até para “tomar um chocolate” no intervalo. A fala foi publicada no tradicional Jornal dos Sports e ajudou a levar o termo para a grande imprensa.

Na sequência, narradores como Galvão Bueno e José Carlos Araújo (Garotinho) passaram a usar a expressão em transmissões, assim como colunistas e repórteres esportivos. Nos jornais da época, vitórias por 3, 4 ou mais gols começaram a ser chamadas de “chocolate” com frequência. O termo ganhou força tanto no eixo Rio-São Paulo quanto em outras regiões do país.

O que significa a expressão no futebol?

No contexto do futebol, “dar um chocolate” significa aplicar uma goleada, vencer de forma incontestável, humilhar o adversário dentro de campo. A expressão também pode ser usada de forma irônica ou jocosa, como em frases do tipo:

“O time levou um chocolate hoje.” “Foi um chocolate histórico no clássico.” “A torcida pediu, e o time entregou um chocolate.”

Além disso, o termo já extrapolou o vocabulário esportivo e, em alguns casos, é usado até em situações fora do futebol, como debates políticos, disputas de opinião e jogos de outros esportes.