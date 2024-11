onheça os clubes que mais vezes conquistaram o acesso da Série B para a Série A no Brasileirão. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 07:07 • São Paulo

A Série B do Campeonato Brasileiro é a porta de entrada para a elite do futebol nacional, e o sonho do acesso para a Série A move clubes e torcedores de todo o país. Conquistar o acesso é um feito que marca a história de qualquer equipe, especialmente em uma competição tão acirrada. Ao longo dos anos, alguns clubes se destacaram por suas constantes promoções da Série B para a Série A, acumulando vários acessos e mostrando sua força no futebol nacional. A seguir, confira o ranking dos cinco times com mais acessos da Série B para a Série A.

Nesta lista dos clubes com mais acessos da Série B, encontram-se times como Goiás, América-MG e Coritiba, que têm trajetória marcante na competição e lutaram várias vezes para voltar à primeira divisão.

Série B: times com mais acessos na história

Goiás – 6 acessos

Anos: 1999, 2000, 2007, 2012, 2018 e 2022

O Goiás é um dos clubes com mais acessos da Série B para a Série A. O time goiano conseguiu voltar à elite em seis ocasiões, consolidando-se como um dos principais representantes do Centro-Oeste. A equipe tem um histórico de alternância entre as divisões, mas se mantém como uma das forças constantes na luta pelo acesso.

América-MG – 5 acessos

Anos: 1997, 2000, 2010, 2015 e 2020

O América-MG também tem tradição na Série B, acumulando cinco acessos para a Série A. Conhecido como o "Coelho," o clube mineiro conseguiu se destacar em campanhas consistentes e figura como um dos principais times a conquistar o acesso repetidas vezes.

Coritiba – 5 acessos

Anos: 2003, 2007, 2010, 2017 e 2019

O Coritiba é outro clube que fez da Série B um trampolim de retorno à elite do futebol brasileiro. Com cinco acessos, o "Coxa" sempre buscou estar na Série A, enfrentando os desafios da Série B e conseguindo o apoio de sua fiel torcida nas jornadas de volta à primeira divisão.

Vitória – 5 acessos

Anos: 1992, 1994, 2007, 2012 e 2015

O Vitória é um dos clubes mais tradicionais do Nordeste brasileiro e conquistou cinco acessos para a Série A. O time baiano tem um histórico de campanhas fortes na Série B e é conhecido pela persistência em retornar à elite, sempre contando com o apoio fervoroso de sua torcida.

Atlético Goianiense – 4 acessos

Anos: 2009, 2016, 2019 e 2022

Atlético Goianiense também aparece entre os times com mais acessos, com quatro promoções para a Série A. O "Dragão" goiano conseguiu voltar à elite várias vezes, estabelecendo-se como uma das equipes de destaque na Série B e mostrando força em competições nacionais.

As conquistas de acesso da Série B para a Série A representam a superação e o esforço contínuo desses clubes em se estabelecer na elite do futebol brasileiro. O caminho para a Série A não é fácil, e esses clubes mostram que, com planejamento e dedicação, é possível retornar ao topo. O desejo pelo acesso alimenta sonhos, movimenta torcidas e enriquece a história de cada um desses clubes que lutam ano após ano para estar entre os melhores do país.