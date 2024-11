Times como Santa Cruz, Paysandu e Náutico lideram o ranking de acessos da Série C para a Série B. (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 15:55 • São Paulo

A Série C do Campeonato Brasileiro é uma competição que reúne clubes de várias regiões do país, tornando-a uma das mais desafiadoras e imprevisíveis do cenário nacional. A luta pelo acesso para a Série B é intensa e representa um marco importante na trajetória de qualquer clube, sendo o primeiro passo para conquistar visibilidade e credibilidade no futebol nacional. Confira abaixo o ranking dos cinco clubes com mais acessos da Série C para a Série B.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dentre os clubes que mais vezes subiram da Série C para a Série B, estão times com grande tradição regional, como Santa Cruz e Paysandu. Eles não apenas conquistaram o acesso, mas também consolidaram seu nome entre os favoritos da competição.

Série C: times com mais acessos na história

Santa Cruz – 5 acessos

Anos: 1999, 2005, 2011, 2013 e 2015

O Santa Cruz, tradicional clube pernambucano, é o líder em acessos da Série C para a Série B, tendo conquistado cinco promoções. A equipe se destaca por sua torcida apaixonada, que acompanha o clube em todos os momentos, especialmente nas campanhas de subida para a Série B.

Paysandu – 4 acessos

Anos: 1991, 1998, 2001 e 2014

O Paysandu, um dos maiores clubes do Norte do Brasil, é outro destaque, com quatro acessos para a Série B. Conhecido como "Papão da Curuzu," o time paraense sempre mostra força na Série C, buscando o acesso em campanhas emocionantes.

Náutico – 4 acessos

Anos: 2000, 2001, 2006 e 2019

O Náutico, clube tradicional de Pernambuco, acumula quatro acessos da Série C para a Série B. A equipe conta com uma torcida fiel e busca constantemente recuperar sua posição no futebol nacional, superando desafios na Série C em diversas ocasiões.

Criciúma – 3 acessos

Anos: 1991, 2002 e 2021

O Criciúma, time catarinense com história em competições nacionais, conseguiu três acessos da Série C para a Série B. A equipe alterna entre as divisões, mas sempre volta a figurar entre os principais clubes da Série C e Série B, impulsionada pela força de sua torcida.

Remo – 3 acessos

Anos: 2005, 2015 e 2020

O Remo, outro representante do futebol paraense, acumula três promoções para a Série B. Com uma torcida apaixonada e campanhas históricas, o time mostra sua tradição e competitividade no cenário nacional, sendo um dos clubes mais respeitados da Série C.

Esses clubes, ao conquistarem o acesso da Série C para a Série B, provam sua capacidade de superação e determinação. O caminho é árduo, mas os acessos representam momentos marcantes e emocionantes para cada torcida, alimentando o sonho de chegar cada vez mais longe no futebol brasileiro. Essas promoções são celebradas com intensidade e reforçam o papel dessas equipes no fortalecimento e na diversidade do futebol nacional.