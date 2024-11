Série B: times mais rebaixados na história

Veja quais clubes da Série B mais vezes caíram para a Série C ao longo de suas histórias no Campeonato Brasileiro. (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Publicada em 12/11/2024

O Campeonato Brasileiro Série B é conhecido por sua competitividade e pelo desafio que representa para os clubes que buscam o acesso à elite do futebol nacional. No entanto, ao longo dos anos, muitos times também enfrentaram o lado oposto da tabela, sendo rebaixados para a Série C em temporadas difíceis. Com uma história marcada por oscilações e dificuldades financeiras, alguns clubes acabaram acumulando quedas para a terceira divisão, tornando-se frequentes na lista dos mais rebaixados da Série B.



O ABC e o América-RN lideram o ranking de clubes que mais sofreram rebaixamentos da Série B para a Série C. As dificuldades enfrentadas por esses times mostram como é desafiador manter uma posição estável na Série B, especialmente para equipes que enfrentam limitações financeiras e estruturais. A seguir, conheça o ranking com os cinco times que mais vezes foram rebaixados da Série B, incluindo os anos das quedas e algumas curiosidades sobre o desempenho de cada um.

Série B: times mais rebaixados

ABC – 6 rebaixamentos

Anos: 1999, 2001, 2003, 2011, 2015 e 2017

O ABC de Natal é o clube com mais quedas da Série B para a Série C, acumulando um total de seis rebaixamentos. O time potiguar, que é um dos mais tradicionais do Nordeste, passou por altos e baixos ao longo dos anos, com períodos de sucesso e outros de dificuldades que o levaram a essas descidas frequentes.

América-RN – 5 rebaixamentos

Anos: 1999, 2006, 2010, 2014 e 2015

O América-RN, também do Rio Grande do Norte, aparece logo atrás de seu rival estadual, com cinco quedas para a Série C. O time também enfrentou diversos problemas financeiros e dificuldades de gestão, que afetaram seu desempenho na Série B, resultando em rebaixamentos sucessivos.

Paysandu – 4 rebaixamentos

Anos: 1995, 2006, 2009 e 2018

O Paysandu, um dos clubes mais populares do Pará, já enfrentou o rebaixamento para a Série C em quatro ocasiões. Apesar de sua torcida apaixonada, o time paraense viveu momentos difíceis ao longo das últimas décadas, com campanhas irregulares na Série B que culminaram em quedas importantes.

Criciúma – 4 rebaixamentos

Anos: 1989, 1997, 2008 e 2014

O Criciúma, tradicional clube de Santa Catarina, também acumula quatro rebaixamentos para a Série C. O time catarinense alterna períodos de sucesso com fases de dificuldades, que o levaram a cair várias vezes da Série B para a terceira divisão. Mesmo assim, o clube tem um histórico de boas campanhas e títulos.

Santa Cruz – 4 rebaixamentos

Anos: 2001, 2007, 2017 e 2021

Com uma torcida apaixonada e fiel, o Santa Cruz é um dos clubes mais queridos do Nordeste. No entanto, o time pernambucano viveu anos difíceis, especialmente nos últimos tempos, o que resultou em quatro rebaixamentos para a Série C. A luta pela permanência na Série B reflete os desafios que o clube enfrenta para se reerguer.

Esses rebaixamentos da Série B para a Série C refletem os desafios que muitos clubes brasileiros enfrentam para se manterem estáveis na divisão. A falta de infraestrutura, os problemas financeiros e a má gestão são algumas das razões que tornam difícil a permanência desses clubes na Série B. Além disso, o crescimento de clubes estruturados na Série B aumentou a competitividade do campeonato, tornando a luta pela permanência cada vez mais árdua.

A história desses clubes também evidencia como a Série B é uma competição volátil, onde resultados variam muito de uma temporada para outra. Para equipes como o ABC, América-RN, Paysandu, Criciúma e Santa Cruz, a Série B representa tanto uma oportunidade de crescimento quanto um desafio constante para evitar o rebaixamento e alcançar a sonhada estabilidade. Ao longo dos anos, esses clubes têm tentado reverter esse histórico de quedas e consolidar suas posições na segunda divisão do futebol brasileiro.