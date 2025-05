São Paulo x Grêmio: retrospecto pelo Brasileirão

São Paulo venceu 21 vezes em 39 jogos no Morumbi, com bom desempenho em casa

O confronto entre São Paulo e Grêmio é um dos grandes clássicos interestaduais do futebol brasileiro. Com clubes multicampeões, camisas pesadas e torcidas apaixonadas, o duelo sempre atrai atenções quando ocorre no Campeonato Brasileiro. E o mais curioso é o equilíbrio absoluto no retrospecto: em 73 jogos pelo Brasileirão, são 28 vitórias para cada lado e 17 empates. O Lance! apresenta as estatísticas de São Paulo x Grêmio no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de igualdade no número de vitórias e empates, o duelo apresenta gols marcados e sofridos quase simétricos. O Grêmio marcou 84 vezes (média de 1,15 por jogo), enquanto o São Paulo balançou as redes 89 vezes (média de 1,22). Números que reforçam a disputa parelha e histórica entre paulistas e gaúchos.

A seguir, veja a análise detalhada do retrospecto geral e dos desempenhos de cada equipe jogando em casa e fora no Brasileirão.

Retrospecto geral de São Paulo x Grêmio no Brasileirão

O histórico completo pelo Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Grêmio revela:

Total de jogos: 73 Vitórias do Grêmio: 28 (38%) Empates: 17 (23%) Vitórias do São Paulo: 28 (38%) Gols do Grêmio: 84 Gols do São Paulo: 89

O equilíbrio é notável: além da igualdade em vitórias e empates, a diferença de gols é mínima, com o Tricolor Paulista marcando apenas 5 gols a mais no total.

continua após a publicidade

Grêmio em casa: domínio no Sul

Jogando em casa, o Grêmio impõe respeito ao São Paulo. Em 34 jogos realizados em solo gaúcho pelo Brasileirão, o Tricolor dos Pampas venceu 20 vezes — quase 60% de aproveitamento como mandante.

Jogos na casa do Grêmio: 34

Vitórias do Grêmio: 20 (59%)

Empates: 7 (21%)

Vitórias do São Paulo: 7 (21%)

O time gaúcho tem mais gols marcados em casa, além de maior controle da partida e intensidade em Porto Alegre, dificultando a vida do adversário paulista em visitas à Arena do Grêmio ou ao antigo Estádio Olímpico.

continua após a publicidade

São Paulo em casa: ampla superioridade

Se o Grêmio manda bem em casa, o São Paulo também mostra sua força como mandante. Em 39 partidas realizadas no Morumbi pelo Brasileirão, o Tricolor Paulista venceu 21 vezes — mais da metade dos confrontos.

Jogos na casa do São Paulo: 39

Vitórias do São Paulo: 21 (54%)

Empates: 10 (26%)

Vitórias do Grêmio: 8 (21%)

O São Paulo costuma ditar o ritmo quando atua diante de sua torcida, apresentando bom desempenho defensivo e efetividade no ataque. Nos jogos no Morumbi, o time paulista costuma aproveitar melhor as oportunidades, e a torcida sempre comparece em bom número.

Desempenho estatístico detalhado

Grêmio:

28 vitórias / 73 jogos = 38% de aproveitamento em vitórias 17 empates (23%) 84 gols marcados (1,15 por jogo) 89 gols sofridos (1,22 por jogo) Marcou em 74% dos jogos Sofreu gols em 71% das partidas Melhor sequência: 4 vitórias consecutivas Maior invencibilidade: 9 jogos Pior jejum: 7 jogos sem vencer

São Paulo:

28 vitórias / 73 jogos = 38% de aproveitamento em vitórias 17 empates (23%) 89 gols marcados (1,22 por jogo) 84 gols sofridos (1,15 por jogo) Marcou em 71% dos jogos Sofreu gols em 74% das partidas Melhor sequência: 4 vitórias consecutivas Maior invencibilidade: 7 jogos Pior jejum: 9 jogos sem vencer

Curiosidades de São Paulo x Grêmio