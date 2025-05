Em dezembro de 1990, Grêmio e São Paulo protagonizaram uma das semifinais mais intensas e controversas da história do Campeonato Brasileiro. O confronto, que colocou frente a frente duas das maiores forças do futebol nacional, foi marcado por disputas acirradas dentro de campo e uma série de polêmicas nos bastidores, que até hoje são lembradas pelos torcedores. O Lance! relembra o confronto de São Paulo x Grêmio no Brasileirão de 1990.

Contexto da competição

O Campeonato Brasileiro de 1990 contou com 20 equipes, divididas em dois grupos na fase de classificação. O Grêmio teve uma campanha destacada, sendo o vencedor do Grupo B no primeiro turno e apresentando a melhor campanha geral. Nas quartas de final, o time gaúcho enfrentou o Palmeiras em dois jogos tensos, que culminaram em confrontos entre a torcida palmeirense e a Brigada Militar no jogo de volta, no Estádio Olímpico. O São Paulo, por sua vez, precisou eliminar o Santos, em um clássico do futebol brasileiro, para alcançar a semifinal da competição.

São Paulo x Grêmio no Brasileirão de 1990 - Semifinais

Jogo de ida: São Paulo 2 x 0 Grêmio

No primeiro jogo da semifinal, realizado no Estádio do Morumbi em 5 de dezembro, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0, com dois gols de Raí ainda no primeiro tempo. A partida foi marcada por um clima tenso e reclamações por parte do Grêmio, que alegou ter sido prejudicado por um pênalti não marcado.

Bastidores e polêmicas antes do jogo de volta

A derrota no jogo de ida e os acontecimentos nas quartas de final aumentaram a tensão para o confronto de volta. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo Farah, classificou a partida no Estádio Olímpico como de “alto risco” e solicitou à CBF o envio de observadores. O técnico do Grêmio, Evaristo de Macedo, e outros dirigentes gaúchos criticaram a escolha do árbitro Wilson Carlos dos Santos, carioca filiado à Federação Paulista, alegando possível parcialidade.

Jogo de volta: Grêmio 1 x 0 São Paulo

A partida decisiva ocorreu em 8 de dezembro, no Estádio Olímpico, diante de mais de 40 mil torcedores. O Grêmio precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Maurício marcou para o Grêmio após passe de Darci, reacendendo as esperanças da equipe gaúcha.

Apesar da pressão constante, o Grêmio não conseguiu ampliar o placar. A equipe reclamou de dois pênaltis não marcados: um em Alfinete e outro no próprio Maurício. As decisões do árbitro Wilson Carlos dos Santos foram duramente criticadas pela imprensa e pelos dirigentes gremistas. O jornal “Correio do Povo” destacou que o Grêmio enfrentou dois adversários: o São Paulo e a arbitragem.

Com a vitória por 1 a 0, o Grêmio não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro jogo, e o São Paulo avançou à final para enfrentar o Corinthians. A semifinal de 1990 entre Grêmio e São Paulo é lembrada não apenas pelo futebol apresentado, mas também pelas polêmicas que a cercaram, evidenciando as tensões e disputas nos bastidores do futebol brasileiro daquela época.

Ficha técnica de São Paulo x Grêmio

Jogo de ida

São Paulo 2 x 0 Grêmio

Data: 5 de dezembro de 1990 (quarta-feira)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Gols:

São Paulo: Eliel (7'), Raí (36')

São Paulo:Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo; Flávio, Bernardo e Raí; Alcindo (Ronaldão), Eliel e Elivélton. Técnico:Telê Santana

Grêmio: Sidmar; Alfinete, João Marcelo, Vilson e Hélcio (Biro-Biro); João Antônio, Donizete, Assis e Caio; Maurício e Nílson (Darci).Técnico: Evaristo de Macedo

Jogo de Volta

Grêmio 1 x 0 São Paulo

Data: 8 de dezembro de 1990 (sábado)

Horário: 18h00

Local: Estádio Olímpico, Porto Alegre (RS)

Público: 40.167 pagantes

Renda: Cr$ 23.227.500,00

Árbitro: Wilson Carlos dos Santos (RJ)

Gol:

Maurício (48')

Grêmio: Sidmar; Alfinete, João Marcelo, Vilson e Hélcio (Biro-Biro); João Antônio, Donizete, Assis e Caio; Maurício e Nílson (Darci). Técnico: Evaristo de Macedo

São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo; Flávio, Bernardo e Raí; Alcindo (Ronaldão), Eliel e Elivélton. Técnico: Telê Santana