São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986; hat-trick de Careca
Com show de Careca, Tricolor atropelou o Botafogo no Morumbi, em 1986.
O Campeonato Brasileiro de 1986 trouxe ao torcedor do São Paulo uma de suas atuações mais marcantes da década. No dia 12 de outubro, o Tricolor recebeu o Botafogo no Morumbi e, diante de um bom público, aplicou uma goleada implacável de 5 a 0. A tarde foi de gala para Careca, que viveu um momento de grande forma e anotou um hat-trick, além dos gols de Müller e Sidney. O Lance! relembra São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986.
O placar elástico não apenas consolidou o poder ofensivo do time treinado por Pepe, mas também reafirmou o status de favorito do São Paulo na competição. Do outro lado, o Botafogo saiu humilhado, sem conseguir resistir à intensidade e ao talento do adversário.
São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986
Domínio tricolor no Morumbi
Desde os primeiros minutos, o São Paulo mostrou sua disposição em buscar o resultado. Logo no primeiro minuto, Careca abriu o placar, colocando o Tricolor em vantagem cedo e inflamando a torcida. Pouco depois, Müller ampliou aos 16 minutos, confirmando a pressão inicial.
O time de Pepe não diminuiu o ritmo, e Careca voltou a brilhar aos 42 minutos, marcando o terceiro gol ainda no primeiro tempo. O Botafogo, desorganizado em campo, não conseguia se encontrar e via a superioridade são-paulina em todos os setores.
Careca decide com hat-trick
Na volta do intervalo, o massacre continuou. Logo aos 6 minutos, Careca marcou o seu terceiro gol, o quarto do São Paulo, confirmando uma exibição de craque em noite inspirada. O atacante mostrava por que era considerado um dos melhores do futebol brasileiro na época, sempre bem posicionado e letal nas finalizações.
Sidney, completando a tarde histórica, fez o quinto gol tricolor, selando o resultado e transformando a vitória em goleada memorável. A torcida no Morumbi comemorava a cada lance, enquanto o Botafogo apenas tentava evitar um vexame ainda maior.
Significado histórico da vitória
A goleada por 5 a 0 sobre o Botafogo ficou marcada como uma das grandes exibições coletivas e individuais do São Paulo nos anos 1980. Para Careca, foi mais um jogo que consolidou sua reputação de artilheiro decisivo, pouco antes de seguir carreira internacional. Para o Botafogo, a derrota simbolizou uma fase de dificuldades, em que o time não conseguiu rivalizar com os principais clubes do país.
O resultado reforçou a confiança do São Paulo na reta final da competição e entrou para a memória do torcedor como um dos capítulos mais emblemáticos da rivalidade interestadual.
Ficha técnica - São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986
São Paulo 5 x 0 Botafogo – Campeonato Brasileiro 1986
Data: 12 de outubro de 1986
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)
Gols: Careca (1’/1ºT, 42’/1ºT e 6’/2ºT), Müller (16’/1ºT), Sidney (2ºT).
São Paulo: Gilmar; Éder Taíno, Darío Pereyra, Wagner Basílio e Nelsinho; Márcio Araújo, Pita e Paulo Silas; Careca, Sidney e Müller. Técnico: Pepe.
Botafogo: Zé Luís; Josimar, Zé Roberto, Oswaldo e Gilberto Coroa; Alemão, Lulinha e Luizinho; Berg, Maurício e Roberto Carlos. Técnico: Rubens Minelli.
