menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986; hat-trick de Careca

Com show de Careca, Tricolor atropelou o Botafogo no Morumbi, em 1986.

1986 Careca São Paulo
imagem cameraCareca brilhou com três gols na goleada do São Paulo sobre o Botafogo em 1986. (Reprodução)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
07:12
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
No dia 12 de outubro de 1986, São Paulo goleou Botafogo por 5 a 0 no Morumbi
Careca marcou três gols, enquanto Müller e Sidney completaram a vitória
São Paulo exibiu força ofensiva e solidificou seu status de favorito
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Campeonato Brasileiro de 1986 trouxe ao torcedor do São Paulo uma de suas atuações mais marcantes da década. No dia 12 de outubro, o Tricolor recebeu o Botafogo no Morumbi e, diante de um bom público, aplicou uma goleada implacável de 5 a 0. A tarde foi de gala para Careca, que viveu um momento de grande forma e anotou um hat-trick, além dos gols de Müller e Sidney. O Lance! relembra São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O placar elástico não apenas consolidou o poder ofensivo do time treinado por Pepe, mas também reafirmou o status de favorito do São Paulo na competição. Do outro lado, o Botafogo saiu humilhado, sem conseguir resistir à intensidade e ao talento do adversário.

São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986

Domínio tricolor no Morumbi

Desde os primeiros minutos, o São Paulo mostrou sua disposição em buscar o resultado. Logo no primeiro minuto, Careca abriu o placar, colocando o Tricolor em vantagem cedo e inflamando a torcida. Pouco depois, Müller ampliou aos 16 minutos, confirmando a pressão inicial.

continua após a publicidade

O time de Pepe não diminuiu o ritmo, e Careca voltou a brilhar aos 42 minutos, marcando o terceiro gol ainda no primeiro tempo. O Botafogo, desorganizado em campo, não conseguia se encontrar e via a superioridade são-paulina em todos os setores.

Careca decide com hat-trick

Na volta do intervalo, o massacre continuou. Logo aos 6 minutos, Careca marcou o seu terceiro gol, o quarto do São Paulo, confirmando uma exibição de craque em noite inspirada. O atacante mostrava por que era considerado um dos melhores do futebol brasileiro na época, sempre bem posicionado e letal nas finalizações.

continua após a publicidade

Sidney, completando a tarde histórica, fez o quinto gol tricolor, selando o resultado e transformando a vitória em goleada memorável. A torcida no Morumbi comemorava a cada lance, enquanto o Botafogo apenas tentava evitar um vexame ainda maior.

Significado histórico da vitória

A goleada por 5 a 0 sobre o Botafogo ficou marcada como uma das grandes exibições coletivas e individuais do São Paulo nos anos 1980. Para Careca, foi mais um jogo que consolidou sua reputação de artilheiro decisivo, pouco antes de seguir carreira internacional. Para o Botafogo, a derrota simbolizou uma fase de dificuldades, em que o time não conseguiu rivalizar com os principais clubes do país.

O resultado reforçou a confiança do São Paulo na reta final da competição e entrou para a memória do torcedor como um dos capítulos mais emblemáticos da rivalidade interestadual.

Ficha técnica - São Paulo 5 x 0 Botafogo no Brasileirão 1986

São Paulo 5 x 0 Botafogo – Campeonato Brasileiro 1986
Data: 12 de outubro de 1986
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Gols: Careca (1’/1ºT, 42’/1ºT e 6’/2ºT), Müller (16’/1ºT), Sidney (2ºT).

São Paulo: Gilmar; Éder Taíno, Darío Pereyra, Wagner Basílio e Nelsinho; Márcio Araújo, Pita e Paulo Silas; Careca, Sidney e Müller. Técnico: Pepe.

Botafogo: Zé Luís; Josimar, Zé Roberto, Oswaldo e Gilberto Coroa; Alemão, Lulinha e Luizinho; Berg, Maurício e Roberto Carlos. Técnico: Rubens Minelli.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias