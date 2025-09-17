São Paulo x LDU; retrospecto, histórico e estatísticas
Brasileiros e equatorianos equilibram forças em duelos intensos.
O duelo entre São Paulo e LDU Quito é um dos mais emblemáticos da história recente do futebol sul-americano. Apesar de não se encontrarem tantas vezes quanto outros rivais continentais, cada jogo entre brasileiros e equatorianos foi marcado por grande intensidade, rivalidade e equilíbrio.
As primeiras lembranças desse confronto remontam à Copa Libertadores de 2004, quando a LDU mostrou a força da altitude de Quito ao derrotar o São Paulo por 3 a 0 em casa. Foi a senha de que os tricolores enfrentariam dificuldades sempre que jogassem no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a famosa “Casa Blanca”.
No entanto, o São Paulo também construiu seus momentos de glória diante do adversário. Jogando no Morumbi, a equipe paulista manteve 100% de aproveitamento, vencendo todas as partidas disputadas como mandante. A mais marcante aconteceu em 2020, quando venceu por 3 a 0 na fase de grupos da Libertadores, em uma das melhores atuações do time comandado por Fernando Diniz.
Mais recentemente, em 2023, os clubes voltaram a se encontrar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A LDU venceu por 2 a 1 em Quito e, mesmo derrotada por 1 a 0 no Morumbi, avançou nos pênaltis, em um dos capítulos mais dolorosos da história são-paulina no torneio.
Esse histórico mostra que o duelo é muito mais do que uma simples estatística. São embates que trazem memórias de glórias e frustrações, sempre em jogos de mata-mata, o que aumenta o peso e a dramaticidade a cada encontro.
O equilíbrio nos números entre São Paulo x LDU
São Paulo e LDU Quito se enfrentaram 6 vezes em competições oficiais, com total equilíbrio: 3 vitórias para cada lado.
- Total de jogos: 6
- Vitórias do São Paulo: 3 (50%)
- Empates: 0
- Vitórias da LDU Quito: 3 (50%)
- Gols do São Paulo: 8 (1,33 por jogo)
- Gols da LDU Quito: 9 (1,5 por jogo)
Confrontos no Brasil e no Equador
No Morumbi, o São Paulo sempre se impôs. Foram 3 jogos, com 3 vitórias, incluindo a goleada por 3 a 0 na Libertadores de 2020 e o triunfo por 1 a 0 em 2023, que, no entanto, não evitou a queda nos pênaltis.
Já em Quito, o cenário é totalmente invertido. A LDU venceu todas as 3 partidas como mandante, incluindo o 3 a 0 na Libertadores de 2004 e o 2 a 1 da Sul-Americana 2023. A altitude e a força do time equatoriano em casa sempre foram obstáculos difíceis para os brasileiros.
Maiores vitórias
- Maior vitória do São Paulo em casa: 3 a 0 (Libertadores 2020, no Morumbi).
- Maior vitória da LDU em casa: 3 a 0 (Libertadores 2004, em Quito).
Jogos decisivos entre São Paulo x LDU
- 2004 – Libertadores: LDU venceu por 3 a 0 em Quito, mostrando a força de seu estádio.
- 2020 – Libertadores: São Paulo goleou por 3 a 0 no Morumbi, em grande atuação coletiva sob comando de Fernando Diniz.
- 2023 – Sul-Americana: em um dos capítulos mais recentes e dolorosos para os tricolores, a LDU avançou após vencer em casa e resistir à pressão no Morumbi, eliminando o São Paulo nos pênaltis.
