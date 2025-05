Estádio do Morumbi lotado com 74.586 torcedores

Domingo, 15 de dezembro de 2002. O Estádio do Morumbi, em São Paulo, estava lotado com 74.586 torcedores para a grande final do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Corinthians, em busca do terceiro título no ano. Do outro, o Santos, com seus jovens talentos, os “Meninos da Vila”, tentando encerrar um jejum de 18 anos sem conquistas nacionais. O Lance! relembra Santos x Corinthians no Brasileirão 2002.

O Santos havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e precisava apenas de um empate para levantar a taça. O Corinthians, comandado por Carlos Alberto Parreira, precisava de uma vitória por dois gols de diferença para forçar a prorrogação.

O último domingo romântico do futebol brasileiro: Santos x Corinthians no Brasileirão 2002

Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo da final, o Santos não se acomodou. A postura do time comandado por Émerson Leão foi agressiva desde os primeiros minutos, pressionando o Corinthians mesmo fora de casa. Robinho, símbolo daquele time jovem e ofensivo, desequilibrou ao sofrer pênalti após aplicar suas famosas pedaladas em Rogério. A cobrança, convertida por ele mesmo, aumentou a confiança santista e silenciou momentaneamente a maioria corintiana presente no Morumbi.

O Corinthians, empurrado por sua torcida e pela experiência de jogadores como Vampeta, Deivid e Fábio Luciano, reagiu com força no segundo tempo. A virada parcial por 2 a 1 fez o Morumbi explodir e acendeu a esperança do título. O time de Carlos Alberto Parreira pressionava, criava chances e parecia pronto para a virada histórica, mas encontrou um paredão chamado Fábio Costa. O goleiro santista viveu uma de suas melhores atuações na carreira, com defesas milagrosas que impediram o avanço corintiano.

Mas foi nos minutos finais que o Santos mostrou maturidade e espírito campeão. Primeiro com Elano, que empatou aos 43 após jogada construída por Robinho. Depois, aos 46, com Léo, em lance de rara frieza e precisão, decretando o 3 a 2 final. O gol encerrou a partida e selou o título brasileiro do Santos — o primeiro desde a Era Pelé. Aquela tarde mágica consagrou os Meninos da Vila e ficou marcada como uma das finais mais emocionantes da história do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica de Santos x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Campeonato Brasileiro – Série A Data: 15 de dezembro de 2002 (domingo)

15 de dezembro de 2002 (domingo) Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Público: 74.586 pessoas

74.586 pessoas Árbitro: Carlos Eugênio Simon (FIFA – RS)

Gols:

Santos: Robinho (37’ 1ºT), Elano (43’ 2ºT), Léo (46’ 2ºT)

Robinho (37’ 1ºT), Elano (43’ 2ºT), Léo (46’ 2ºT) Corinthians: Deivid (30’ 2ºT), Ânderson (39’ 2ºT)

Cartões amarelos:

Corinthians: Fabinho, Fábio Luciano, Fabrício

Fabinho, Fábio Luciano, Fabrício Santos: Maurinho, Fábio Costa

Santos: Fábio Costa; Maurinho, Alex, André Luís e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego (Robert, depois Michel); Robinho e William (Alexandre). Técnico: Émerson Leão.

Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Kléber; Fabinho (Fabrício), Vampeta e Renato (Marcinho); Deivid, Guilherme (Leandro) e Gil. Técnico: Carlos Alberto Parreira.