A torcida do Santos protestou contra o desempenho da equipe, que não conseguiu marcar nenhum gol.

O Peixe, pressionado, acumulava dois empates e se aproximava da zona de rebaixamento.

Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 0 na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O Santos chegava para o duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 em situação delicada. Após sete jogos de invencibilidade, vinha de dois empates seguidos contra São Paulo e Botafogo, somava apenas 43 pontos e se aproximava perigosamente da zona de rebaixamento. Marcelo Fernandes, pressionado, buscava soluções em meio a desfalques de peso, como Tomás Rincón, Lucas Lima e Nonato. Relembre Santos 0 x 3 Fluminense no Brasileirão 2023.

Do outro lado, o Fluminense de Fernando Diniz, recém-coroado campeão da Libertadores, optou por não poupar titulares. Cano, Arias, Keno e Ganso formaram o quarteto ofensivo que entraria em campo na Vila Belmiro, em um jogo que simbolizava confronto de extremos: o Peixe brigando para sobreviver e o Tricolor das Laranjeiras testando sua força antes do Mundial de Clubes.

O Fluminense mostrou superioridade desde os minutos iniciais. Logo aos nove minutos, uma jogada trabalhada pela direita terminou em passe de Arias para Martinelli, que finalizou rasteiro no canto de João Paulo: 1 a 0.

O Santos, nervoso e com dificuldades de criação, praticamente não ameaçava. A melhor chance veio em chute de Dodô de muito longe, sem perigo real. A pressão da torcida aumentava a cada erro.

Aos 35 minutos, veio o segundo golpe. Após cruzamento, Jhon Arias aproveitou vacilo da defesa santista e cabeceou para o fundo da rede, ampliando para 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

O segundo tempo e o terceiro gol de Cano para o Flu

Marcelo Fernandes abriu o time na etapa final, lançando Maxi Silvera no ataque. O Santos até criou mais, mas parou em Fábio, que fez defesas decisivas em chutes de Silvera e Mendoza.

Enquanto o Peixe se lançava ao ataque, o Fluminense aproveitou os espaços. Aos 13 minutos, após troca de passes dentro da área, Germán Cano marcou o terceiro, anotando seu 40º gol na temporada e fechando o placar em 3 a 0.

O gol foi a consagração da estratégia de Diniz: toques rápidos, ocupação ofensiva e frieza nas finalizações.

Pressão, vaia e frustração

A torcida do Santos, que começou cantando em apoio, passou a protestar contra a apatia do time e a falta de respostas do treinador. Marcelo Fernandes chegou a discutir com torcedores nas arquibancadas. Dentro de campo, Marcos Leonardo perdeu chance clara e saiu vaiado, enquanto Furch entrou e ainda criou três boas oportunidades — todas desperdiçadas por defesas de Fábio ou bolas na trave.

Apesar da insistência nos minutos finais, o Santos não conseguiu sequer o gol de honra, deixando o gramado da Vila Belmiro sob forte pressão e risco real de rebaixamento.

Ficha técnica - Santos 0 x 3 Fluminense no Brasileirão 2023

Santos 0 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2023

Data: 29 de novembro de 2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago e Marco Antônio Gomes (MG)

Público: 12.855

Renda: R$ 622.012,50

Gols: Martinelli (9’/1T), Jhon Arias (35’/1T), Cano (13’/2T)

Cartões amarelos: Dodi e Rodrigo Fernández (Santos); Thiago Santos, Cano e Guga (Fluminense)

Santos: João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández (Wesley Patati), Dodi (Maxi Silvera), Jean Lucas e Mendoza; Soteldo e Marcos Leonardo (Julio Furch).

Técnico: Marcelo Fernandes.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Lelê), Ganso (Lima) e Arias; Keno (John Kennedy) e Cano (Yonny González).

Técnico: Fernando Diniz.