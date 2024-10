Remo x Paysandu: quem venceu mais o Re-Pa?

O Re-Pa é o maior clássico da região Norte. Veja quem venceu mais no confronto entre Remo e Paysandu. (Foto: Marcos Junior/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 17:19 • São Paulo

O Remo x Paysandu, conhecido como Re-Pa, é o maior clássico do futebol paraense e o confronto mais importante da região Norte. Essa rivalidade histórica entre Remo e Paysandu começou no início do século XX e, desde então, se consolidou como um dos clássicos mais apaixonantes e emocionantes do Brasil. O Re-Pa já decidiu inúmeros títulos do Campeonato Paraense e sempre mobiliza toda a cidade de Belém.

Em confrontos diretos, o Remo leva vantagem, com 142 vitórias, enquanto o Paysandu venceu 124 partidas. Além disso, foram registrados 144 empates no clássico. Em termos de gols, no clássico Remo x Paysandu, o Remo marcou 552 vezes, enquanto o Paysandu balançou as redes 528 vezes.

A história do Re-Pa

O Re-Pa, clássico entre Remo x Paysandu, começou a ser disputado em 1914 e, desde então, se tornou o maior evento esportivo do Pará. Ao longo das décadas, o clássico foi palco de grandes jogos, muitos deles decisivos para o Campeonato Paraense e para competições nacionais. Um dos momentos mais emblemáticos do Re-Pa aconteceu em 2001, quando o Paysandu venceu o Remo na final do estadual e conquistou o título.

Quem venceu mais o Re-Pa?

O Remo é o clube com mais vitórias no clássico, com 142 vitórias, enquanto o Paysandu venceu 124 vezes. Os 144 empates refletem o equilíbrio deste clássico, que é sempre muito disputado e emocionante.

Números do Remo x Paysandu

Vitórias do Remo: 142

Vitórias do Paysandu: 124

Empates: 144

Gols do Remo: 552

Gols do Paysandu: 528

A importância do Remo x Paysandu

O Re-Pa é mais do que um clássico regional. Ele é um evento que mobiliza toda a região Norte, sendo o principal jogo de futebol do Pará. Para os torcedores de Remo e Paysandu, vencer o clássico é motivo de orgulho e emoção, e cada jogo entra para a história do futebol paraense. Seja no Campeonato Paraense ou em competições nacionais, o Re-Pa sempre oferece momentos inesquecíveis para os torcedores.