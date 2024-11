(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 17/11/2024 - 07:58

A Vila Belmiro, oficialmente Estádio Urbano Caldeira, é um dos templos históricos do futebol brasileiro e a casa do Santos Futebol Clube. Localizado na cidade de Santos, no litoral paulista, o estádio possui um lugar especial no coração dos santistas, que já lotaram suas arquibancadas em partidas épicas, especialmente nos confrontos contra rivais e em jogos decisivos. A seguir, confira os dez maiores públicos registrados na Vila Belmiro, que demonstram a devoção da torcida pelo clube e o espírito vibrante do futebol.

10 jogos com os maiores públicos da Vila Belmiro na história

1. Santos 0 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista – 20 de setembro de 1964

O maior público registrado na Vila Belmiro foi em um empate entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista, quando 32.986 torcedores lotaram o estádio para apoiar o Peixe em um dos clássicos mais aguardados do estado de São Paulo.

2. Santos 0 x 5 Palmeiras – Paulistão – 15 de fevereiro de 1976

Na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista de 1976, a Vila Belmiro recebeu 31.662 espectadores. Apesar da derrota por 5 a 0, o estádio estava lotado, mostrando a lealdade dos torcedores santistas mesmo em tempos difíceis.

3. Santos 0 x 2 Guarani – Paulistão – 18 de outubro de 1978

Outro grande público aconteceu em 1978, quando o Santos enfrentou o Guarani e foi derrotado por 2 a 0. Nessa partida, 31.172 torcedores estiveram presentes, reforçando o apoio massivo da torcida em jogos importantes.

4. Santos 0 x 0 Desportiva – Campeonato Brasileiro – 15 de maio de 1980

Em um duelo contra a Desportiva pelo Campeonato Brasileiro de 1980, a Vila Belmiro registrou 31.146 espectadores. O empate sem gols não diminuiu a intensidade da torcida, que compareceu em grande número para apoiar o time.

5. Santos 0 x 1 Ponte Preta – Paulistão – 2 de abril de 1979

Em mais um clássico regional, o Santos enfrentou a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista e, mesmo com a derrota por 1 a 0, 30.779 torcedores marcaram presença, reafirmando a importância da Vila Belmiro para o torcedor santista.

6. Santos 2 x 1 Francana – Paulistão – 14 de abril de 1979

A vitória do Santos por 2 a 1 sobre a Francana pelo Campeonato Paulista de 1979 atraiu 29.801 torcedores. Esse jogo foi um dos mais significativos da época, com a torcida apoiando em peso o time da casa.

7. Santos 1 x 0 Palmeiras – Paulistão – 31 de março de 2024

Fechando a lista, a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras em um clássico disputado pelo Campeonato Paulista de 2024 teve 15.946 torcedores presentes, mostrando que a paixão pelo Peixe permanece viva e intensa.

8. Santos 2 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – 11 de março de 2023

Em um clássico recente contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, a Vila Belmiro contou com 13.051 torcedores. Mesmo com um público menor em comparação aos anos anteriores, o estádio ainda vibrou intensamente com a torcida alvinegra.

9. Santos 2 x 1 Mirassol – Paulistão – 15 de janeiro de 2023

Na partida contra o Mirassol, também válida pelo Campeonato Paulista, 13.152 torcedores compareceram à Vila Belmiro para apoiar o Santos, que saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.

10. Água Santa 1 (4) x (2) 1 RB Bragantino – Campeonato Paulista – 20 de março de 2023

Curiosamente, um dos maiores públicos recentes na Vila Belmiro foi registrado em um confronto entre Água Santa e RB Bragantino, que terminou empatado, com vitória do Água Santa nos pênaltis. 11.507 espectadores assistiram à partida, que destacou a versatilidade da Vila Belmiro em receber jogos além dos compromissos do Santos.

Os públicos da Vila Belmiro ilustram a devoção dos torcedores do Santos e a importância do estádio na história do futebol brasileiro. Mesmo com sua capacidade menor em relação a outros grandes estádios, a Vila Belmiro é um dos símbolos mais icônicos do futebol nacional, com jogos históricos que permanecem na memória dos torcedores e nos anais do esporte.