Quem é o dono do Maracanã? Entenda a gestão do estádio

O Estádio do Maracanã, oficialmente chamado Estádio Jornalista Mário Filho, é um dos templos sagrados do futebol mundial. Inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo, o estádio não pertence a nenhum clube de futebol, mas sim ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, que é seu proprietário legal. O Lance! te responde quem é o dono do Maracanã?

Quem é o dono do Maracanã?

Desde 2019, a administração do Maracanã está a cargo de uma concessão provisória renovável, atualmente operada em conjunto por Flamengo e Fluminense. A parceria foi estabelecida após a rescisão de contrato com o antigo consórcio privado que geria o estádio. Desde então, a dupla Fla-Flu assumiu a responsabilidade pela manutenção, operação e utilização do local, sendo os clubes que mais utilizam o estádio como mandantes.

Apesar de Vasco da Gama e Botafogo também realizarem jogos pontuais no Maracanã, eles não fazem parte da gestão atual. O Vasco, inclusive, já demonstrou interesse em integrar o consórcio de administração, mas encontrou resistência por parte de Flamengo e Fluminense, que defendem o atual modelo.

Com capacidade atual para aproximadamente 73 mil torcedores, o Maracanã já foi palco de eventos históricos, como as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, além das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e diversas decisões do futebol brasileiro e sul-americano.

Portanto, embora muitos pensem que o Maracanã tenha um clube como dono, a verdade é que ele pertence ao Estado, sendo gerido atualmente por Flamengo e Fluminense. A expectativa é que um novo processo licitatório definitivo seja realizado nos próximos anos para definir a concessão de longo prazo do estádio mais icônico do país.

Propriedade e administração do Maracanã

Embora o Maracanã seja propriedade do Estado, sua gestão foi concedida a Flamengo e Fluminense por meio de um contrato de concessão de 20 anos, assinado em setembro de 2024. Essa concessão permite que os clubes administrem, operem e explorem comercialmente o estádio, incluindo o Maracanãzinho, complexo esportivo anexo .

Participação de outros clubes

Botafogo e Vasco da Gama também utilizam o Maracanã para partidas de maior apelo, embora não façam parte da atual gestão. O Vasco, inclusive, já manifestou interesse em participar da administração do estádio, mas enfrenta resistência por parte da dupla Fla-Flu .

Importância histórica e cultural do Maracanã

Com capacidade atual para cerca de 73 mil espectadores, o Maracanã já foi palco de eventos históricos, como as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, além de sediar eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as Olimpíadas de 2016. O estádio é considerado a casa de Flamengo e Fluminense, que mandam a maioria de seus jogos no local.