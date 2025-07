As vitórias refletem sua habilidade em condições adversas e domínio técnico no circuito.

O nome de Ayrton Senna está diretamente ligado à história da Fórmula 1 e também ao lendário circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Conhecido por sua ousadia, precisão e domínio em pistas desafiadoras, o brasileiro teve atuações memoráveis em Spa, onde construiu uma trajetória vitoriosa e deixou sua marca como um dos maiores de todos os tempos. Quantas vezes Ayrton Senna venceu em Spa-Francorchamps? O Lance! responde.

O GP da Bélgica sempre foi um dos mais técnicos e imprevisíveis do calendário da F1, exigindo dos pilotos não apenas velocidade, mas também uma leitura aguçada das condições da pista, que pode alternar entre seco e molhado em poucos minutos. Era o cenário ideal para um piloto como Senna, que sabia extrair o máximo do carro em condições adversas.

Entre 1985 e 1991, Senna venceu o GP da Bélgica cinco vezes, sendo quatro delas de forma consecutiva — um feito que poucos conseguiram repetir em qualquer circuito da Fórmula 1. Sua habilidade para guiar no molhado, sua agressividade nas primeiras voltas e seu domínio mental sobre os adversários tornaram Spa um de seus palcos favoritos.

Neste texto, relembramos todas as vitórias de Ayrton Senna no circuito de Spa-Francorchamps, incluindo curiosidades, contexto histórico e os detalhes de cada corrida que o brasileiro venceu na Bélgica.

Quantas vezes Ayrton Senna venceu em Spa-Francorchamps?

Ayrton Senna venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 cinco vezes, todas no circuito de Spa-Francorchamps. Os triunfos ocorreram nos anos:

1985

1988

1989

1990

1991

Com essas cinco vitórias, Senna é o segundo maior vencedor da história do GP da Bélgica, empatado com Lewis Hamilton, e atrás apenas de Michael Schumacher, que venceu seis vezes. O brasileiro, no entanto, tem o feito especial de ter conquistado quatro vitórias consecutivas entre 1988 e 1991 — um domínio raro e impressionante.

Primeira vitória: 1985 – o início da lenda

A primeira vitória de Ayrton Senna em Spa aconteceu em 1985, com a equipe Lotus-Renault. Naquele ano, ele disputava sua primeira temporada completa em uma equipe de ponta, após um ano de estreia surpreendente com a Toleman.

Na Bélgica, sob chuva intensa — uma das marcas registradas do circuito —, Senna brilhou. Mesmo ainda em início de carreira, ele mostrou maturidade e controle excepcionais, liderando a prova com autoridade e conquistando sua segunda vitória na Fórmula 1 (a primeira havia sido em Portugal, também com pista molhada).

Foi o prenúncio de uma relação especial entre Senna e Spa-Francorchamps.

Quatro vitórias seguidas de Senna: domínio entre 1988 e 1991

O grande destaque da trajetória de Senna na Bélgica é a sequência de quatro vitórias consecutivas, todas com a equipe McLaren-Honda — uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da F1.

1988 – McLaren dominante com Senna

Na temporada marcada pela supremacia da McLaren, Senna venceu com facilidade em Spa. Mesmo com Alain Prost como companheiro e maior rival, o brasileiro se impôs, largou na frente e não deu chances. A vitória foi estratégica e veloz, consolidando seu favoritismo rumo ao primeiro título mundial.

1989 – Vitória com chuva e estratégia

Em 1989, Spa mais uma vez apresentou clima instável, e Senna mostrou por que era considerado imbatível na chuva. Após perder a liderança na largada, ele retomou o controle da prova com manobras precisas e venceu com folga. O domínio nas condições adversas encantou novamente o mundo.

1990 – Corrida sob controle na McLaren

Em uma temporada tensa e marcada por disputas internas e políticas, Senna teve em Spa um momento de tranquilidade e controle. Largando na pole, ele manteve ritmo consistente durante toda a corrida e venceu com autoridade, superando a Ferrari de Prost e a Benetton de Piquet.

1991 – A última vitória de Senna em Spa

A última vitória de Senna no circuito belga veio em 1991. Foi uma corrida desafiadora, com forte pressão de Nigel Mansell e mudanças no clima. Mesmo com problemas de câmbio nas voltas finais, Senna resistiu e cruzou a linha de chegada em primeiro, somando sua quinta vitória em Spa e se consolidando como o grande nome da pista na época.

Senna e Spa: uma conexão especial

Ayrton Senna sempre demonstrou respeito e admiração pelo circuito de Spa-Francorchamps. Em entrevistas, o piloto destacava a emoção de enfrentar curvas como Eau Rouge e o desafio mental de guiar em condições tão extremas. Sua capacidade de adaptação, reflexos apurados e domínio técnico faziam de Spa um palco perfeito para seu talento.

Em um traçado de 7 km, com 19 curvas e grandes variações de altitude, Senna se sentia em casa. Seus desempenhos serviram de referência para gerações de pilotos e ainda hoje são lembrados com reverência por fãs e especialistas do automobilismo.

Ranking de maiores vencedores em Spa-Francorchamps (F1)