Qual o maior time do Brasil?

Com as práticas no Brasil iniciadas no fim do século XIX, o futebol apresentou uma rica história no país desde sua chegada. Diversos clubes muito tradicionais foram criados, e a discussão sobre quem é o maior sempre aparece nas rodas de discussão. Com isso, o Lance! mostra diversas questões que têm de ser levadas em conta para responder a pergunta de quem é o maior time do Brasil.

O Flamengo é o clube com a maior torcida do país; confira argumentos sobre qual é o maior time do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como responder a pergunta "Quem é o maior time do Brasil?"

História dos clubes

O primeiro clube oficial da história do Brasil foi o São Paulo Athletic Club, em 1888. Já a realização da primeira partida oficial de futebol se deu no ano de 1895. Desde então, o futebol se tornou uma paixão inestimável para o povo brasileiro, fazendo inclusive com que o país ganhado o apelido de "país do futebol".

Assim, diversos clubes foram criados nesta época de crescimento do esporte, como São Paulo, Flamengo, Santos, Palmeiras, entre outros. Com o Tricolor Paulista sendo um dos primeiros a conquistar títulos internacionais significativos, como a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Títulos nacionais e internacionais

As conquistas nacionais e internacionais obviamente influenciam no tamanho do clube por serem o meio de medir o sucesso de cada clube a partir de seus desempenhos em competições. Atualmente, o Palmeiras é o maior campeão nacional com 12 títulos, enquanto o São Paulo é o maior vencedor internacional, na soma de taças na Libertadores e no Mundial de Clubes.

O número de torcedores

Um dos grandes fatores que também deve ser levado em conta para responder a essa pergunta está na base de torcedores de um clube. Afinal, este quesito gera influências em aspectos financeiros, sociais e também culturais.

A torcida é fundamental para a identidade de um clube, já que representa uma comunidade que compartilha um sentimento de pertencimento em comum. Flamengo e Corinthians possuem as maiores torcidas do Brasil que, além de apoiarem o time, também se envolvem ativamente na cultura local.

Influência e Impacto Cultural

Outro ponto que podemos trazer é sobre como cada clube afeta o aspecto cultural da sociedade. A capacidade de um clube de unir torcedores, influenciar a cultura popular e projetar talentos no cenário internacional reforça a sua tradição e grandeza

O tamanho de um clube, por exemplo, vai além das taças que conquistou ao longo de sua história. Ela está na capacidade de moldar e refletir a cultura de um povo. Não é à toa que clubes de futebol viram temas de samba enredo nos principais desfiles carnavalescos brasileiros, como São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos e Palmeiras.

Ranking CBF com a lista dos maiores times do Brasil

O ranking da CBF oferece uma pontuação com todos os 239 times do Brasil, levando em consideração os campeonatos disputados pelos clubes em âmbito nacional e internacional nos últimos cinco anos, atribuindo pesos diferentes das temporadas mais recentes para as mais distantes.

