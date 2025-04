A discussão sobre qual é o maior time do Brasil é uma das mais acaloradas entre os torcedores de futebol. Afinal, o país tem uma das ligas mais equilibradas e repletas de clubes históricos no mundo. Cada torcida tem seus argumentos e estatísticas favoritas: títulos, torcida, idolatria, craques, campanhas históricas e muito mais. O Lance! responde qual é o maior time do Brasil, em certos critérios.

Para responder a essa pergunta com mais objetividade, é preciso analisar dados concretos. O maior time do Brasil pode variar dependendo do critério utilizado: número de títulos nacionais e internacionais, torcida, pontuação histórica no Campeonato Brasileiro, desempenho na era dos pontos corridos e até o total de títulos estaduais.

Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Internacional estão entre os clubes com maior relevância histórica no cenário nacional e internacional. Cada um deles acumula feitos únicos e marcos que ajudam a construir sua grandeza.

Este guia apresenta um panorama completo e atualizado, destacando os líderes em cada um desses quesitos. Assim, você poderá tirar suas próprias conclusões — com base em fatos, dados e história — sobre qual é o verdadeiro maior clube do futebol brasileiro.

Qual é o maior time do Brasil?

Maior em número de títulos (excluindo estaduais)

Considerando apenas títulos nacionais e internacionais (sem contar campeonatos estaduais), o ranking é liderado por Palmeiras e Flamengo, com São Paulo, Santos e Corinthians logo atrás.

Ranking de clubes por número de títulos

Palmeiras – 24 títulos

(1 Mundial, 5 Continentais, 18 Nacionais)

(1 Mundial, 5 Continentais, 18 Nacionais) Flamengo – 23 títulos

(1 Mundial, 6 Continentais, 16 Nacionais)

(1 Mundial, 6 Continentais, 16 Nacionais) São Paulo – 20 títulos

(3 Mundiais, 9 Continentais, 8 Nacionais)

(3 Mundiais, 9 Continentais, 8 Nacionais) Santos – 17 títulos

(2 Mundiais, 1 Intercontinental, 5 Continentais, 9 Nacionais)

(2 Mundiais, 1 Intercontinental, 5 Continentais, 9 Nacionais) Cruzeiro – 17 títulos

(7 Continentais, 10 Nacionais)

(7 Continentais, 10 Nacionais) Corinthians – 15 títulos

(2 Mundiais, 2 Continentais, 11 Nacionais)

Maior torcida do Brasil

De acordo com pesquisa do InfoMoney, o Flamengo lidera com ampla vantagem. Confira o ranking das maiores torcidas do país:

Flamengo – 24,8%

Corinthians – 19,4%

Palmeiras – 8,1%

São Paulo – 7,7%

Vasco – 4,8%

Maior campeão nacional do Brasil

O Palmeiras é o maior campeão nacional, com um total de 20 títulos, somando conquistas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Copa dos Campeões e Série B.

Maiores campeões nacionais

Palmeiras – 20 títulos

(12 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Séries B, 1 Supercopa, 1 Copa dos Campeões)

(12 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Séries B, 1 Supercopa, 1 Copa dos Campeões) Flamengo – 16 títulos

(8 Brasileiros, 5 Copas do Brasil, 2 Supercopas, 1 Copa dos Campeões)

(8 Brasileiros, 5 Copas do Brasil, 2 Supercopas, 1 Copa dos Campeões) Corinthians – 12 títulos

(7 Brasileiros, 3 Copas do Brasil, 1 Supercopa, 1 Série B)

Maior campeão internacional do Brasil

O São Paulo Futebol Clube lidera a lista de clubes brasileiros com mais títulos internacionais, somando 12 conquistas oficiais.

Ranking de títulos internacionais no Brasil

São Paulo – 12 títulos

(1 Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2 Copa Intercontinental, 3 Copa Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 1 Supercopa Libertadores, 1 Copa CONMEBOL, 2 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Master da CONMEBOL) Santos – 8 títulos

(2 Copa Intercontinental, 1 Recopa Intercontinental, 3 Copa Libertadores, 1 Copa CONMEBOL, 1 Recopa Sul-Americana) Cruzeiro – 7 títulos

(2 Copa Libertadores, 2 Supercopa Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Master da Supercopa, 1 Copa de Ouro Nicolás Leoz) Flamengo - 7 títulos

(1 Copa Intercontinental, 3 Copa Libertadores, 1 Copa Mercosul, 1 Copa de Ouro Nicolás Leoz, 1 Recopa Sul-Americana) Internacional - 7 títulos

(1 Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2 Copa Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 2 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Suruga Bank)

Maior campeão estadual do Brasil

Embora os títulos estaduais tenham perdido protagonismo nos últimos anos, seguem sendo importantes para a história dos clubes. O ABC-RN é o clube com mais títulos estaduais no Brasil.

ABC (RN) – 57 títulos estaduais

Maior em pontos gerais do Brasileirão

Desde a unificação dos títulos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo Futebol Clube é o time com mais pontos somados na história da competição.

São Paulo – 2.377 pontos (dados até o fim da temporada 2024)

Maior em pontos na era dos pontos corridos

Na era dos pontos corridos (formato adotado desde 2003), o São Paulo também lidera com folga. O Tricolor Paulista tem o melhor desempenho acumulado neste período.

São Paulo – 1.383 pontos em 856 jogos

(381 vitórias, 237 empates, 237 derrotas, saldo de 294 gols)

Conclusão: Qual é o maior time do Brasil?

O maior time do Brasil pode variar conforme o critério adotado. O Palmeiras lidera em títulos nacionais, o São Paulo em conquistas internacionais e desempenho no Brasileirão, enquanto o Flamengo tem a maior torcida. Portanto, a resposta depende da ótica de cada torcedor – mas todos esses clubes estão entre os gigantes do futebol brasileiro.