Corinthians x Vasco no Brasileirão: retrospecto do confronto

O confronto entre Corinthians e Vasco é um clássico interestadual com uma longa história no Campeonato Brasileiro. Repleto de tradição e momentos marcantes, este duelo desperta grande interesse dos torcedores. Este artigo apresenta um retrospecto completo e estatísticas detalhadas deste confronto, oferecendo um panorama do equilíbrio e das características que marcam estes encontros. O Lance! apresenta o retrospecto de Corinthians x Vasco no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corinthians x Vasco: histórico de confrontos no Brasileirão

Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco se enfrentaram em 62 partidas. O retrospecto geral aponta para um equilíbrio notável, com o Corinthians ligeiramente à frente com 24 vitórias (39%), o mesmo número de empates (24 jogos, 39%). O Vasco soma 14 vitórias (23%).

Retrospecto geral no Brasileirão:

Total de jogos: 62

Vitórias do Corinthians: 24 (39%)

Vitórias do Vasco: 14 (23%)

Empates: 24 (39%)

Confrontos com o Corinthians como mandante:

Em 33 jogos disputados com o Corinthians como mandante pelo Brasileirão, o time paulista possui uma vantagem no número de vitórias:

Total de jogos: 33

Vitórias do Corinthians: 14 (42%)

Vitórias do Vasco: 4 (12%)

Empates: 15 (45%)

Confrontos com o Vasco como mandante:

Nos 29 jogos em que o Vasco recebeu o Corinthians pelo Brasileirão, o equilíbrio é mais evidente:

Total de jogos: 29

Vitórias do Corinthians: 10 (34%)

Vitórias do Vasco: 10 (34%)

Empates: 9 (31%)

Estatísticas detalhadas do Corinthians:

Em seus 62 jogos contra o Vasco no Brasileirão:

Vitórias: 24 (39%) Empates: 24 (39%) Derrotas: 14 (23%) Gols marcados: 80 (média de 1,29 por jogo) Gols sofridos: 68 (média de 1,10 por jogo) Marcou gols em 69% dos jogos. Sofreu gols em 68% dos jogos. Teve uma sequência máxima de 4 vitórias consecutivas. Teve uma sequência máxima de 14 jogos sem vencer. Teve uma sequência máxima de 3 derrotas consecutivas. Teve uma sequência máxima de 19 jogos de invencibilidade.

Estatísticas detalhadas do Vasco:

Em seus 62 jogos contra o Corinthians no Brasileirão:

Vitórias: 14 (23%) Empates: 24 (39%) Derrotas: 24 (39%) Gols marcados: 68 (média de 1,10 por jogo) Gols sofridos: 80 (média de 1,29 por jogo) Marcou gols em 68% dos jogos. Sofreu gols em 69% dos jogos. Teve uma sequência máxima de 3 vitórias consecutivas. Teve uma sequência máxima de 19 jogos sem vencer. Teve uma sequência máxima de 4 derrotas consecutivas. Teve uma sequência máxima de 14 jogos de invencibilidade.

Próximo jogo: Corinthians x Vasco pelo Brasileirão 2025

O próximo encontro entre Corinthians e Vasco está marcado para o sábado, 5 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada na casa do Corinthians, com início às 18h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Com um histórico tão equilibrado e estatísticas que refletem a competitividade entre as equipes, o próximo jogo promete ser mais um capítulo emocionante desta clássica rivalidade do futebol brasileiro.