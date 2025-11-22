Sob o comando de Fernando Giudice, o Santos teve uma campanha sólida, destacando-se nomes como Araken Patusca e Raul Cabral, e garantindo a vitória sobre o Corinthians na partida decisiva.

A Taça Paulista de 1935 representou a consagração da equipe, que desenvolveu um estilo ofensivo e alegre, transformando o clube em uma das forças respeitadas do país.

O Santos Futebol Clube foi fundado em 14 de abril de 1912, e se firmou como potência regional nas décadas seguintes, até conquistar seu primeiro título oficial, o Campeonato Paulista de 1935.

O Santos Futebol Clube nasceu em 14 de abril de 1912, no coração da cidade portuária que lhe dá nome. Fundado por três jovens — Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior — o clube surgiu em meio a uma era de crescimento urbano e industrial no litoral paulista. Santos vivia um momento de prosperidade, e o futebol era o novo passatempo que unia trabalhadores, marinheiros e comerciantes. O Lance! conta tudo sobre o primeiro título da história do Santos.

Desde os primeiros jogos, o Santos demonstrou vocação para o espetáculo. O uniforme branco, escolhido por simplicidade e praticidade, se tornaria símbolo da elegância e do estilo ofensivo que marcaria a identidade do clube. As primeiras partidas eram disputadas no campo do Macuco, até que em 1916 o time inaugurou sua casa definitiva: a Vila Belmiro, que logo se transformaria em um templo do futebol.

Durante as décadas de 1910 e 1920, o clube se firmou como potência regional, com campanhas competitivas no Campeonato Paulista e formações lendárias, como o time de 1927 — o famoso "Ataque dos 100 gols". Mesmo assim, o troféu mais cobiçado do estado teimava em escapar. A torcida santista, apaixonada e crescente, esperava por um título que simbolizasse sua grandeza.

Primeiro título da história do Santos

Esse momento chegaria em 1935, quando o Santos conquistaria o Campeonato Paulista, seu primeiro título oficial. A conquista coroou anos de evolução, transformando o clube do litoral em uma das forças mais respeitadas do país e inaugurando a lenda do futebol arte que o mundo aprenderia a admirar.

A campanha do título de 1935

O Campeonato Paulista daquele ano foi um dos mais equilibrados da década. Santos, Corinthians, Palestra Itália e Portuguesa disputavam ponto a ponto o troféu. O Peixe, dirigido por Fernando Giudice, tinha um elenco talentoso e disciplinado, que unia juventude e experiência.

Entre os destaques estavam Araken Patusca, símbolo da primeira geração santista, Raul Cabral, Loguercio e Evangelista. O time jogava com leveza e velocidade, privilegiando o toque curto e a movimentação — um estilo que se tornaria marca registrada do Santos em todas as épocas.

A campanha foi sólida: o Peixe somou 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, superando o Corinthians na reta final. A vitória por 2 a 0 sobre o Timão, na Vila Belmiro, foi o jogo que selou o título e entrou para a história do futebol paulista.

A taça de 1935 foi mais do que o primeiro troféu do Santos. Representou a consagração de um clube que havia aprendido a vencer sem abrir mão de sua essência — o futebol ofensivo, alegre e técnico, que encantaria o mundo nas décadas seguintes.

O nascimento do estilo santista

O título de 1935 não apenas coroou um time, mas fundou uma filosofia. O Santos se consolidou como um clube de ataque, de gols e de espetáculo. Sua identidade seria forjada na ideia de que o futebol deve ser bonito, ousado e imprevisível.

Essa vocação para o futebol arte vinha desde os tempos de Araken Patusca, filho de um dos fundadores do clube. Araken representava o estilo santista: craque habilidoso, de passes precisos e chute poderoso. Ele foi o primeiro grande ídolo da história do Santos e o símbolo da transição entre o futebol amador e o profissional.

A conquista de 1935 deu ao Santos confiança e prestígio. O clube, que até então era visto como uma força regional, passou a ser temido em todo o estado. O título também reforçou o papel da Vila Belmiro como um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro — um estádio que, desde então, testemunhou gerações de craques e momentos imortais.

De 1935 a Pelé: a semente do futebol arte

A taça paulista de 1935 foi o início de uma jornada que transformaria o Santos em sinônimo de beleza e vitória. Nas décadas seguintes, o clube aperfeiçoaria o estilo ofensivo e formaria o elenco mais lendário da história do futebol brasileiro.

Nos anos 1950 e 1960, surgiria a geração de Pelé, Pepe, Coutinho, Zito e Dorval, que encantaria o planeta com o mesmo DNA ofensivo da equipe campeã de 1935. Aquele futebol leve e criativo nascido na Vila Belmiro se tornaria o emblema de uma era — e transformaria o Santos em uma marca global.

O primeiro título, portanto, não foi apenas um troféu: foi o nascimento da mística santista, da coragem de atacar e da crença inabalável de que o futebol pode ser uma arte.

O legado do primeiro campeão santista

Mais de 90 anos depois, o título de 1935 ainda é celebrado como um dos momentos fundadores da identidade do Santos. Ele simboliza o espírito pioneiro do clube e a crença de que, mesmo longe da capital, é possível desafiar gigantes e fazer história.

O Santos que nasceu campeão é o mesmo que mais tarde conquistaria Libertadores, Mundiais e Brasileiros, sempre fiel ao seu estilo. A taça de 1935 foi a primeira nota da sinfonia que o Peixe tocaria no futebol mundial.

Desde então, cada geração santista — de Araken a Neymar — carrega em si a herança daquele time de 1935: jogar com alegria, atacar sempre e honrar o branco imaculado da camisa.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Santos