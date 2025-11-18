A equipe, com jogadores lendários como Tude e Gato Preto, encerrou o campeonato invicta, com uma vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Ypiranga.

O clube se destacou rapidamente ao vencer o Campeonato Baiano de 1931, conquistando seu primeiro título apenas dez meses após a fundação.

O Esporte Clube Bahia foi fundado em 1º de janeiro de 1931, em Salvador, a partir da união entre o Clube Bahiano de Tênis e a Associação Atlética da Bahia.

O Esporte Clube Bahia nasceu em 1º de janeiro de 1931, em Salvador, fruto da união entre o Clube Bahiano de Tênis e a Associação Atlética da Bahia. A capital baiana vivia um período de efervescência cultural e esportiva, e o futebol se consolidava como o principal entretenimento das massas. O Lance! relembra o primeiro título da história do Bahia.

A fundação do Bahia representou um movimento de união — um desejo de criar uma equipe que realmente simbolizasse o estado. Enquanto os clubes existentes estavam ligados a elites econômicas ou a segmentos estrangeiros, o Bahia nasceu como o time do povo, aberto e democrático desde o início.

Primeiro título da história do Bahia

A escolha das cores — azul, vermelho e branco — refletia o orgulho baiano e a identidade nacional. O clube rapidamente conquistou o coração da cidade, tornando-se ponto de encontro de torcedores de diferentes classes sociais e regiões. A equipe treinava no Campo da Graça, que se tornaria o berço de suas primeiras glórias.

O primeiro desafio do jovem clube seria justamente o Campeonato Baiano de 1931, organizado pela Liga Bahiana de Desportos Terrestres. E já em seu ano inaugural, o Bahia mostrou ao país que havia nascido para vencer.

O Campeonato Baiano de 1931

O torneio de 1931 contou com cinco participantes: Bahia, Botafogo-BA, Ypiranga, Galícia e Fluminense de Salvador. O Bahia, comandado por Mário Seixas, montou um elenco jovem, veloz e técnico, destacando-se desde as primeiras rodadas.

O time base tinha nomes que se tornariam lendários, como Tude, Guaracy, Álvaro e Nena, além do goleiro Gato Preto, ídolo popular. O ataque do Bahia era o mais temido do campeonato, com média de três gols por partida.

A campanha foi marcante: o Tricolor venceu nove dos dez jogos, empatou um e terminou o torneio invicto. A vitória decisiva veio contra o Ypiranga, o clube mais tradicional da época, em uma partida que lotou o Campo da Graça. O Bahia venceu por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título apenas dez meses após a fundação.

O feito impressionou o país: um clube recém-criado se tornava campeão estadual e, ao mesmo tempo, símbolo de uma nova era para o futebol nordestino.

A construção do mito tricolor

O título de 1931 foi o alicerce sobre o qual o Bahia ergueria toda a sua história. Desde o início, o clube demonstrou uma vocação única para unir a Bahia em torno do futebol. Diferente de outros times que representavam colônias ou classes, o Bahia representava todos os baianos.

O sucesso no estadual teve enorme impacto social. O clube rapidamente se tornou parte do cotidiano de Salvador — presente nas rádios, nos jornais e nas conversas de rua. O Bahia era mais que um time: era uma expressão de identidade regional e orgulho coletivo.

A conquista também consolidou o apelido que marcaria o imaginário popular: o "Esquadrão de Aço". A expressão surgiu para destacar a força e a disciplina do elenco de 1931, que jogava com intensidade e espírito de equipe. Era o nascimento de uma mística que atravessaria gerações.

O impacto no futebol nordestino

Com o título de 1931, o Bahia inaugurou um novo capítulo no futebol do Nordeste. A vitória serviu como inspiração para outros clubes da região e mostrou que a Bahia podia competir em alto nível com os grandes centros do Sudeste.

O clube se tornou sinônimo de organização e pioneirismo, introduzindo treinos regulares, uniformes padronizados e uma estrutura administrativa moderna para a época. Essa base sólida permitiu ao Bahia crescer de forma contínua nas décadas seguintes, até conquistar reconhecimento nacional com o título do Campeonato Brasileiro de 1959, o primeiro da era moderna do futebol brasileiro.

Mas tudo começou naquele campeonato estadual de 1931, quando um grupo de jogadores determinados, representando um povo inteiro, colocou o nome do Bahia no topo do esporte baiano.

O legado de 1931

Mais de noventa anos depois, o título inaugural do Bahia continua sendo um marco fundamental da história do clube. Ele simboliza o nascimento de um ideal — o de representar o povo baiano com garra, orgulho e dignidade.

A taça de 1931 é mais do que um troféu: é o símbolo da origem do Esquadrão de Aço, do clube que jamais desistiu e que carrega a alma da Bahia em cada jogo.

De Tude e Nena a Charles, Bobô e Gilberto, o espírito daquele primeiro time segue vivo. O Bahia de 1931 ensinou que ser tricolor é mais do que torcer — é fazer parte de uma herança de resistência e de fé no futebol.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Bahia